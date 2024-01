Hace unos días leí un documento de Ecologistas en Acción. Me pareció muy interesante. Así que me voy a permitir fusilarlo en estas breves líneas, aunque os invito, si consigo interesaros, a darle una lectura pausada. Está claro que este planeta nuestro necesita que cambiemos de comportamiento, si queremos que siga siendo medianamente habitable. Y las pistas que nos da este documento son muy sugerentes.

El título lo tenéis arriba: Nueva Cultura de la Tierra, y pretende ser una herramienta educativa que al mismo tiempo genere acciones viables y orientadas al cuidado del planeta. Con siete ideas claves. La primera es una invitación a Decrecer en la escala material, es decir, a comprender que vivimos en un planeta finito en el que el extractivismo sin control amenaza nuestra propia supervivencia. Hay que vivir con menos.

La segunda idea habla de la construcción de la equidad en común, y desarrolla conceptos tan importantes como la Justicia Ambiental, el Techo Ambiental o la Habitabilidad Ecológica. En realidad son términos que han existido desde siempre, formas de relación con el entorno que han regido nuestro comportamiento desde hace siglos, pero que en gran medida hemos ido olvidando. Toca repasar los apuntes de nuestros abuelos.

La tercer idea es el Mantenimiento de la Biodiversidad, subrayando la gravedad de la extinción de especies que estamos provocando: hay unas 5.200 especies amenazadas. Y eso sólo de las conocidas, porque hay muchas especies que están desapareciendo sin que hayamos llegado a conocerlas. Y la ruptura de los ecosistemas puede tener consecuencias muy graves sobre la vida. Es importante que nos entendamos como seres ecodependientes. O nuestra soberbia acabará con nosotros.

La cuarta idea nos invita a vivir del sol actual, es decir: redimensionar por completo nuestro consumo energético, reduciendo drásticamente el uso de las energías que estamos haciendo, y transitar hacia modelos más sostenibles, basados en renovables. Esto no significa sustituir unos coches por otros, ni los barriles por los paneles. Se trata de un modelo distinto, no de barnizar el actual. Quedarían 3 ideas claves, pero no me caben en estas líneas. Igual da para otro artículo. O mejor: os pasáis por la web de Ecologistas y termináis allí la lectura. Insisto, para terminar: o cambiamos de comportamiento o haremos insostenible nuestra vida en el planeta Tierra.