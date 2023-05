Hace poco, sentada en la puerta de un bar, me llamó la atención un hombre en la mesa de al lado que ponía música desde su teléfono. Era tan buena que a mis amigos y a mí no nos importó la interrupción. Mientras disfrutamos de una melodía flamenca que reconocimos, oímos un cambio repentino en la música y nos sorprendimos al darnos cuenta de que el hombre estaba poniendo un remix de la canción tradicional con reguetón.

Afortunadamente no hace falta ir muy lejos en Huelva para escuchar música tradicional que no esté relacionada con música pop, pero este suceso me hizo reflexionar sobre la cultura de la música en Andalucía. Todos conocemos la imagen estereotipada de España definida por los toros y el flamenco. Cuando visité España por primera vez y llegué a Galicia, o incluso a Madrid, esta imagen internacional de España no era tan evidente. Por supuesto, en realidad, España es un país muy diverso con una mezcla de culturas. Sin embargo, los turistas que lleguen a Andalucía buscando flamenco no se sentirán decepcionados. Cuando me mudé a Huelva por primera vez y vi a niños pequeños vestidos de flamencos, o a alguien en un bar con una guitarra tocando canciones que todo el mundo parecía conocer, me recordó en muchos sentidos a mi hogar. En los pubs irlandeses, a menudo alguien saca un violín, un bodhrán (un tipo de tambor tradicional) o incluso una guitarra, y un grupo de músicos toca algo de trad. Desde que Irlanda se independizó hace poco más de cien años ha aumentado el interés por la cultura irlandesa, como la lengua, el deporte y, quizás, sobre todo, la música. En Andalucía, mientras tanto, la música tradicional sigue viva desde hace muchos años y es bonito ver a tanta gente comprometida con esta cultura y disfrutando de ella. La música es poderosa y emotiva, y ¿a quién no le gusta cantar y bailar?

Algunos tradicionalistas se burlarán de la idea de mezclar la música popular con el flamenco tradicional. Algunos incluso lo llamarían una escandalosa perversión de la música tradicional. No esperaba que el hombre que se sentó junto a nosotros a escuchar flamenco aquel día en el bar pusiera un remix de reguetón, pero pareció disfrutarlo. Mucha música popular también se comercializa entre los jóvenes, y esto puede exponer a niños y adolescentes a una serie de influencias musicales. No hay duda de que a muchos jóvenes les gusta la música pop, pero también hay muchos jóvenes en Huelva que se interesan con entusiasmo por la música tradicional. Es alentador ver a tanta gente joven disfrutando de la cultura y la música locales y manteniendo tradiciones muy queridas por muchos. Cualquier música que fomente eso seguro que no puede ser tan mala.