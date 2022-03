Decía Pablo Motos que no hay nada más inteligente en la vida que marcharse a tiempo. "De lo que sea. De un matrimonio que hace aguas, de un amor que se acaba, de una fiesta que empieza a ponerse penosa, de una adicción que nos esclaviza, de un trabajo que nos desespera… marcharse a tiempo de cualquier lugar, persona o cosa que nos amarga, que nos corta las alas y que no nos deja vivir es lo más inteligente que se puede hacer". Aunque con una excepción. "No tengo nada claro que haya que marcharse a tiempo de la vida, porque la vida a veces nos sorprende con un as en la manga cuando ya no esperamos nada de ella. Así que de la vida mejor que nos echen a empujones, no vaya a ser que cuando ya te creas que no aguantas más, te espere lo mejor". Escuchando este monólogo que el periodista lanzaba tras su show de El Hormiguero se me venían a la cabeza un millón de situaciones que vivimos últimamente y a las que podríamos aplicar este discurso como el mejor remedio para corazones rotos.

En el ámbito amoroso, es curioso cómo a pesar de que vivimos en una sociedad que se cansa rápido de todo, hay un sentimiento generalizado de miedo a la soledad. Hay una necesidad de compañía que, muchas veces, se confunde con amor y por aferrarnos nos olvidamos de nosotros mismos y de disfrutar de la vida. Aferrarse te lleva a sufrir, te hace gris y, en última instancia, te borra hasta el ADN. Mejor no hablamos de quienes sufren maltrato (eso ya es llevarlo al límite) porque nadie más que el abusador es el culpable, pero muchas lágrimas se evitarían si aprendiésemos a alejarnos en ese preciso momento en el que dejamos de sentirnos nosotros mismos.

Marcharnos es la decisión más acertada. Dar un paso atrás a veces es la mayor muestra de amor hacia ti y, ¿por qué no? hacia la persona, situación o cosa que ya no te hace feliz. Si todos supiéramos poner distancia de por medio cuánto daño evitaríamos. Dentro de unos días se conmemora el Día de la Mujer. El 8 de Marzo de 1908, 129 mujeres murieron en un incendio en una fábrica de Nueva York porque decidieron "marcharse". Dejar de trabajar y ponerse en huelga porque no querían vivir explotadas. Querían los mismos derechos que los hombres. Ellas dieron un paso atrás y hoy son el símbolo de la lucha por la igualdad. No les importó perderlo todo por un ideal. Por ser quienes eran. Mujeres valientes que aspiran a lo mismo que toda la humanidad: a ser felices, en libertad y con las mismas oportunidades. Marcharse a tiempo cuando ya no puedes más no debería ser una opción. Tendría que ser el camino.