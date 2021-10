De Madrid a Huelva, un viaje de arte

En un artículo anterior nombraba a Madrid entre las capitales de la cultura. Hablaba también del déficit de equipamientos culturales que padece Huelva, como tantas otras zonas periféricas; y al decir periféricas me refiero, no ya a la ubicación geográfica, sino a su posición al margen de las principales corrientes culturales: son realmente marginales. Se trata de ciudades pequeñas, que arrastran las consecuencias de un olvido de siglos, que no poseen la influencia que otorga la demografía y no han acertado a instrumentar una política cultural a largo plazo, más pendientes sus responsables políticos de presentar resultados inmediatos ante la opinión pública.

Afortunadamente, aunque no con la frecuencia deseable, se producen hechos que apuntan en un sentido bien distinto. Precisamente desde Madrid han llegado esta semana a Huelva sobresalientes ejemplos de diversas artes. En el Centro Cultural José Luis García Palacios se abrió ayer al público la exposición de cómic e ilustración Retorno a Onuba, un título que alude a los orígenes de su artífice Javier Olivares, uno de los historietistas más premiados de nuestro país, que trae una muestra significativa de sus creaciones a la patria chica de su familia nervense. Huelva tendrá hoy otro visitante ilustre, Andrés Rábago, universalmente conocido por su seudónimo de El Roto, con el que firma sus viñetas en El País, en las que disecciona la sociedad de forma personalísima. En 2016 el Otoño Cultural Iberoamericano -OCIb- presentó una selección de sus dibujos, Sin palabras, acompañados por los del cubano Ángel Boligán. Pero muchos ignoran que Rábago se expresa también a través de pinturas que llevan el sello de un arte original que sitúa a sus personajes en espacios intemporales, fruto de una mente reflexiva y de una imaginación portentosa. Sus pinturas están desde hoy en Casa Colón. Precisamente acaba de dejar la Sala Iberoamericana de la Casa Colón otra producción del OCIb, Escultura Liberada. Intérpretes de la materia + Venus Petróleo, con su singular diálogo entre escultura, pintura y fotografía, para recalar en el Museo de Nerva, donde proseguirá desde el jueves su itinerario de éxito, iniciado en el Real Alcázar de Sevilla y continuado en La Casa Azul de Córdoba. Son estos signos alentadores de lo que puede conseguir una línea inteligente de colaboración entre instituciones públicas e iniciativa privada.