Cada cual sigue cayendo en sus propias trampas. Yo tengo una recurrente. Una trampa que mancha, impregna, deja cicatriz a veces. Un secuestro intermitente. Un robo de tiempo y espacio. El libro, ese torreón de celulosa. Cuando uno es lector se convierte en su propio carcelero. Y esta semana estamos de fiesta. Desde el pasado viernes y hasta el próximo domingo la Plaza de las Monjas se convierte en un ferial libresco en el que ya me he dejado caer y donde recaeré varias veces más. Querría evitarlo, pero no puedo. Primero es la negación, el pensamiento de que siguen existiendo las librerías, que allí la muestra es menor que la de sus domicilios habituales. También querría más nombres, más eventos con títulos exóticos y forasteros, más rostros imposibles por estas latitudes. Después, maldita sea, uno va deslizándose como por un tobogán sin retorno, por su programación, y encuentra paradas interesantes. Escucho tintineo de palabras. Huelo en la distancia las páginas de un libro nuevo. El cartel es precioso. Tiene un rojo que destiñe en los ojos y una persona curva, acaso una sombra o una silueta, un ser indefinido, que sostiene en sus manos el infinitivo con más conjugaciones posibles: leer. Una invitación como la que ha plasmado Francisca Alfonso es difícil de rechazar. Y me digo a mí mismo que una pasada rápida por la Feria del Libro. Vamos a ver qué tal está aquello.

Error. El espacio está algo reducido por las obras fontanales, al tiempo que más coqueto. No está el segundo espacio de presentaciones pero la carpa ha aumentado de tamaño y su frontispicio está bellamente diseñado a partir del cartel. En el hueco central hay varios oasis verdes con mesas, sillas y grandes sombrillas, que dan la sensación de terraza veraniega. Casetas de librerías de la ciudad y de otros pueblos, casetas de editoriales de aquí, y casetas de instituciones. Hileras de coloreados banderines recorren el cielo. Saludo a quienes están dentro de las casetas, a libreras y libreros que me conocen por mi acostumbrada reincidencia a acumular volúmenes. Saludo a autores de la provincia que hace tiempo que no veía y que están firmando ejemplares a pie de caseta. No me doy cuenta y ya he encargado varios libros en varios puestos para ir a recogerlos otro día. En una de esas estoy al lado de la pregonera, Lara Moreno, de quien tengo pendiente en mi tótem su novela “La ciudad”. Se respira un ambiente cultural, literario, familiar, curioso, festivo… Y sin darme cuenta, ya he caído gustosamente en la trampa.