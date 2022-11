Ley Trans y altura de miras

Esta legislatura se va a recordar por muchas cosas, ¡muchísimas! Va a ser la primera con un gobierno en coalición en nuestro país; los partidos de gobierno podrán sumar a sus currículos la gestión de una pandemia y de los efectos colaterales de una guerra a las puertas de Europa; Incluso será la que por fin conoció una ley de memoria democrática, etc., pero además será la legislatura en la que se quiso legitimar la acción del Reino de Marruecos en el Sáhara, y todo indica que también será en la que se amagó con una Ley Integral para Personas Trans, y no se consiguió. Veremos.

Cuando parecía que todo saldría adelante, se ha pulsado el botón del "pánico" mediático y todo son inconvenientes. Un botón que tiene como protagonistas a algunos refutados psiquiatras, que ponen el acento en el peligro del retroceso "caprichoso" de niños y niñas a la hora de dar el paso a un cambio de sexo, pero también a dirigentes históricas del PSOE, lideradas por Carmen Calvo, que ven elementos de discordia con postulados feministas tradicionales. Es curioso cómo las discrepancias se airean ferozmente, para que la marejadilla informativa sea lo suficientemente grande como para crear opinión y que se dé un paso atrás preventivo, y he de reconocer que esas maquinaciones "dudosas" de última hora me hueles más a posiciones morales que otra cosa, pero no puedo demostrarlo y como no tengo una opinión de todo definida, he buscado opiniones y datos para poder defender o no la tramitación de la ley.

Este mismo año, la prestigiosa revista The Lancet, aclaraba en un estudio en Países Bajos que menos del 2% de los menores y adultos deciden echarse atrás tras comenzar un proceso de cambio de sexo, y que además lo hacen en los primeros momentos cuando la reversibilidad es posible. Igualmente anoto que la nueva ley no entrará en si hay que hormonar o no, ni en las operaciones reasignatorias de sexo, solo en que no se necesiten dos años de hormonación forzosa para poder cambiar de identidad, lo cual incluso podría ser preventivo. Por último, muchas feministas y juristas opinan que los derechos de las mujeres españolas difícilmente van a verse comprometidos por una "nueva hornada de mujeres trans", y además recuerda a la exclusión por razón de género que históricamente hemos provocado los hombres.

Esta nueva ley sobre un derecho fundamental reconocido por el PP en la anterior legislatura, es una oportunidad para gente que lo ha pasado muy mal históricamente, si no debe salir, que no sea por excusas.