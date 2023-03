En esta serie de artículos cofrades que La Cantonera presenta cada Cuaresma, siempre me ha gustado dedicar uno de ellos a una persona o hermandad. Así a bote pronto, recuerdo los artículos dedicados a la Hermandad de la Misericordia, a personalidades como Abel Moreno, don Antonio Bueno, el alcalde Gabriel Cruz o a pregoneros cercanos como Manolo Rodríguez o Eduardo Sugrañes.

En esta ocasión quisiera incidir en la labor desinteresada y generosa de una persona cercana, amable, siempre de buen humor y amigo de todos. José Antonio se vuelca con sus queridas hermandades de La Cinta, Emigrantes, Nazareno, Estudiantes, Esperanza y Calvario; destaca por su prolífica actividad y siempre está dispuesto a colaborar con toda aquella hermandad o institución que lo requiera. Como él suele decir, ser cofrade es su carisma cristiano dentro de la Iglesia.

Lo he visto dando clases formativas de preparación para la confirmación en la parroquia de San Sebastián e incluso ayudando a realizar las tareas escolares a los niños necesitados del Aula Manuel Siurot de la Hermandad del Rocío de Huelva. Posiblemente nuestros queridos lectores lo desconozcan, porque igual nunca ha llegado a ejercer oficialmente, pero su titulación universitaria es la de maestro. Aunque su inquietud por aprender le ha llevado a cursar estudios de teología por la Universidad de Cádiz, porque peculiar también es el muchacho.

En el ámbito cofrade ha realizado multitud de pregones, charlas y conferencias. Igual te lo encuentras pregonando a cualquier hermandad, que hace la Exaltación de la Saeta de El Corte Inglés, da un pregón a los presos en la cárcel de Huelva, habla sobre la Sábana Santa de Turín, exalta la Navidad o a la Virgen María en la Hermandad del Rocío. Toda esa amplitud teológica y conocimientos cofrades le llevaron a dar el pregón de la Semana Santa de Huelva en 2013.

Por su carácter afable y verbo fácil, lo podemos encontrar de tertuliano en los distintos programas de radio, televisión o prensa escrita de Huelva. Actualmente y desde hace muchos años, en cada Cuaresma tengo el honor de ser su compañero como articulista en el diario Huelva Información. Pongo este ejemplo por simpatía porque creo que José Antonio ha participado y colaborado en todos los medios de comunicación existentes en esta ciudad. Aunque donde mejor se explaya como tertuliano es en el bar Los Maestres. Cuando te ve venir, desde lejos, te echa un buen rapapolvo con cualquier gracejo o palabra autóctona que le venga a la cabeza. Después viene el disfrute de su peculiar y alegre conversación porque siempre le acompaña una buena sonrisa.

Es un gran defensor de las tradiciones de su tierra, donde resalta el blanco y verde de su andalucismo viejo. Mucho antes de que el presidente Moreno Bonilla impulsara la fecha del 4D, nuestro amigo Vieira ya me felicitaba en ese día festejando esa histórica fecha del andalucismo. Su corazón late en blanco y azul. Pregonero del Trofeo Colombino y de San Sebastián, campanillero de La Cinta, amante de una Historia de Huelva que lleva por bandera. Cómo suele decir: "Soy más choquero que los cabezos". Su fuerte y arraigado compromiso con la ciudad le llevó a portar la corona del rey Melchor durante la cabalgata de 2017. ¿Habrá mejor premio para un Maestro? (Y ahora lo escribo con mayúsculas).

Otra de sus pasiones es el Camino de Santiago. De hecho, pertenece a la Archicofradía del apóstol Santiago en Compostela y en Huelva ha formado parte activa de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago. Me viene a la memoria aquella vez que me lo encontré con una brocha y una lata de pintura amarilla en las manos y es que estaba señalando las típicas flechas del recorrido del camino de Santiago por nuestra ciudad. O cuando nombraron a la Virgen del Refugio de la Hermandad Sacramental de Pasión como patrona de la Asociación en Huelva. Esa historia, con su fundamento, os la dejo en suspense para que os la cuente en persona, porque José Antonio es un gran conversador y le saca mérito a todo de lo que habla.

En esta ocasión me he dispuesto a hablar sobre su persona porque, tal como está plasmando en sus artículos cuaresmales, le gusta celebrar los aniversarios más dispares y aprovecho la oportunidad que se me brinda este año en el día de San José, cuando se cumple el vigésimo tercer aniversario de nuestro primer encuentro e inicio de nuestra trocha amistad.

Por último, desearía destacar que en estos últimos días José Antonio se está prodigando en numerosas actividades pero quisiera destacar la presentación de su libro "Meteorología popular y Semana Santa". Un trabajo realizado con un fin solidario, el de la Fundación Jesús del Calvario, institución creada para la defensa y protección de la infancia. En este libro, el autor hace un completo recorrido por los refranes y dichos populares sobre la lluvia que tradicionalmente se han utilizado para asentar las distintas predicciones meteorológicas del tiempo para las salidas procesionales.

Fiel a su estilo, José Antonio nos describe, en su completo y ameno libro, hasta el conocido método del gallo portugués que pronosticaba el tiempo según indicara el cambio de color del pelaje de su cuerpo.

En definitiva, Vieira en estado puro. ¡¡No se lo pierdan!!