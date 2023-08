No hay verano sin incendios. Llega la época estival y lamentablemente la historia se repite año tras año y no hay manera de ponerle fin. La población afectada se encuentra impotente hasta este tipo de sucesos e indefensa. El patrimonio natural es devorado por las llamas con el consiguiente irreparable daño ambiental además de causar cuantiosos daños materiales en propiedades privadas y públicas y poniendo en peligro a la población así como a la fauna y flora del entorno. Cuando se desata es difícil luchar contra el fuego, uno de los cuatro elementos de la naturaleza, y más cuando la climatología no juega a favor. Aparte, todo se complica en época de sequía, en la que el pasto seco alimenta a las llamas, que se abren rápidamente paso y más cuando hay rachas de viento.El espacio arrasado por un incendio tarda tiempo en recuperarse y cuando se consigue hacerlo nunca vuelve a su estado original, el fuego acaba con la arboleda, arbustos y plantas existentes y con ello el hábitat de numerosas especies de animales, así como con el medio de vida de las personas que residen en el medio rural y se dedican a la agricultura, la ganadería o a la explotación del corcho. En minutos hay personas que pierden todo aquello por lo que han estado luchando durante su vida.Desde las administraciones competentes deberían realizarse más actuaciones en prevención de incendios para evitar de una vez que cada verano vuelva a repetirse la historia. Llevar a cabo labores de desbroce de terrenos, trabajos de limpieza, y abrir cortafuegos en zonas de riesgo. También habría que poner en marcha campañas de concienciación ciudadana dirigidas a que todos colaboren en la protección y cuidado de su entorno.Un vecino afectado por el último incendio de Bonares llegó a contar hasta ocho fuegos este año en la misma zona y decía sentirse “abandonado” por las administraciones, “pues todos los años pasa lo mismo y seguimos sin solución”. Detrás de un alto porcentaje de los incendios está la acción del hombre, ya sea por descuido o producido de manera intencionada. También los hay fortuitos, se unen todos los condicionantes para que se desate un fuego. Ante todo ello hay que estar alerta y actuar con el objetivo de que no haya más incendios en verano, que se pueda disfrutar en vacaciones en plena naturaleza sin ningún sobresalto, y que las personas que residen en la zona rural no tengan que temer por su medio de vida.