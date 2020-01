Huelva también existe

Pues ya tenemos Gobierno y ya no hay excusas para llevar adelante todos los proyectos que se quedaron en el cajón a la espera de contar con un equipo en Madrid que no solo escuche, sino que también haga lo necesario y hasta imposible por dejar que Huelva sea la olvidada en el reparto de iniciativas (léase inversiones). No perdamos el tiempo no vaya a ser que nos pase como con el tren, que aún lo esperamos con una estación casi recién estrenada, pero, por cierto, prácticamente sin servicios para poder hacer más agradable al espera. ¡Todos a una, señores!