Horóscopo para mayores

Antes todo era más fácil, leíamos nuestro horóscopo. Vivíamos con ilusión y buscábamos entre las promesas de vendedor ambulante alguna señal que nos alentara para seguir teniendo esperanzas: que ese chico se fijara en nosotros, que nos saliera bien el examen de lengua o que nos dejaran ir a ese concierto con nuestros amigos. "Sagitario: Tu vida amorosa dará un giro inesperado, recibirás una buena noticia y pronto podrás viajar gracias a la influencia de la luna sobre Saturno en tu signo". Todas mis preocupaciones resueltas en una frase.

Creo que hemos dejado de leer nuestro horóscopo porque nuestro nivel de credulidad e ilusión va menguando con el paso del tiempo. Ilusiones vanas de una vida mejor y de encuentros pasionales en la cola del supermercado. Es más fácil que acierten cuando tu vida no está organizada ni tienes nada planeado. Acoges las bienaventuranzas con los brazos abiertos: todo es una sorpresa, vives al día y tienes pocas preocupaciones. Esto suele ocurrir cuando eres joven; cuando eres un cándido con las mejillas sonrosadas y sonríes a cualquier tontería.

Si eres Aries pecas de impaciente, impulsivo y temperamental. Los Tauro son cabezones, los Libra son perezosos e indecisos y los Sagitario son optimistas por naturaleza y suelen ver el lado bueno en la mayoría de las situaciones. ¿En serio? Pégame un tiro que quiero dejar de sufrir: Esperanza Gracia, eres una artista del birlibirloque.

Propongo un horóscopo único para todo el mundo, sin signos del zodíaco. Hayas nacido en abril o en diciembre: todos los consejos que leerás te serán de ayuda, de una manera u otra. La base de estos consejos beberá de la experiencia, será como una abuela que nos avisa del peligro apuntándonos con su dedo curvado por la artrosis.

Horóscopo para hoy, válido para cualquier signo: No bajes las escaleras de dos en dos porque puedes caerte. Ponte la rebequita si hace frío y coge el paraguas si llueve. Para mejorar las relaciones familiares devuélvele los taper a tu madre. Si quieres hacer feliz a tu pareja hazle croquetas o déjale dormir. No publiques fotos en Facebook de la fiesta de anoche si estás de baja por gripe. Si quieres evitarte una lumbalgia paga al jardinero para que te corte los setos, no lo intentes hacer tú solo.

¿No es mejor esto a que te digan que la luna está menguando y que los astros te sonríen? Vayamos al grano, sin contemplaciones ni paños calientes. Yo quiero consejos reales, no me vengas con que el sol y Venus en mi signo refuerzan la confianza en mí misma. ¡Pero si ha llovido todo el día!

Vamos con el horóscopo para mañana: el sol saldrá por el este y puede que sientas un poco de hambre al despertar: desayuna bien y notarás cierto bienestar. Si tienes pareja, pon un poco de tu parte: una noche de hotel con desayuno incluido lo mejora todo. Lleva pañuelos en los bolsillos del abrigo si tienes alergia, y toallitas húmedas si tienes hijos. ¡Feliz jueves!