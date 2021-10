Heinrich Wild, fabricante de Instrumentos ópticos y topográficos

Hace algún tiempo le dediqué unas letras a Jacob Kern, fabricante de instrumentos topográficos muy conocido. Pero no era menos Heinrich Wild y por eso era de justicia dedicarle también unas letras a él, ya que sin duda han sido y siguen siendo las marcas más utilizadas a lo largo de la historia.

La Topografía es la ciencia que mide y dibuja la tierra, labor imprescindible para poder diseñar sobre el papel todo lo que se quiere después construir sobre el terreno. Por tanto, cuanta más precisión mejor para que luego las obras a realizar salgan lo mejor posible. Desde tiempo inmemorial el hombre trató de inventar instrumentos de medida que fuesen capaces de hacer buenos planos y mapas. Así nacieron las pantómetras, la cadena del agrimensor, la plancheta y los primeros teodolitos, que son los precursores de la topografía de precisión y fueron inventados por el inglés Ramsden a mediados del siglo XVIII y posteriormente el alemán Reichenbach los mejoró empezando así una guerra por perfeccionarlos.

Tanto los instrumentos Kern como los Wild y otras marcas han sido empleadas en toda la superficie terrestre para la construcción de todas las grandes obras de ingeniería, las grandes presas, las autopistas, redes eléctricas, túneles, red de ferrocarriles, puentes y viaductos, redes subterráneas de metro, aeropuertos y muchas más. Y todo eso fue posible gracias a estos fabricantes. Sin ellos y sus instrumentos no hubiese sido posible gracias a la perfección que tienen.

Heinrich Wild nació el 15 de noviembre de 1877 en Suiza y murió en 1951 en Austria. Durante toda su vida se dedicó a diseñar e inventar y emprender negocios relacionados con el instrumental óptico y topográfico. Para ello fundó una empresa llamada Wild Heerbrugg. Empezó con 15 años siendo aprendiz de un ingeniero muy afamado y pronto se compró un teodolito con el que comenzó a trabajar y tanto se entusiasmó que se matriculó en la Escuela de Geómetras y así fue como empezó su vida profesional.

Ya en el mercado estaba funcionando muy bien una marca creada por Jacob Kern que luego pasó a sus hijos. Mientras el joven Wild seguía aprendiendo en la ciudad alemana de Jena, en la fábrica Carl Zeiss, que creó un teodolito-taquímetro muy competitivo, como anécdota, digo que fue el primero que yo compré para desarrollar todo tipo de trabajos topográficos, replanteos de obras, levantamientos taquimétricos o mediciones de fincas, Se trataba del Zeiss Th10, que era muy buen instrumento y tenía muy buen precio. Aunque yo ya tenía un Wild T1 A que me había regalado un buen amigo que trabajaba en una gran empresa ubicada en el polígono industrial de Huelva y que cerró y a sus trabajadores, como compensación, les regalaron todo lo que tenían. A mi amigo le dieron este taquímetro y, como no sabía qué hacer con él ni para que servía, me lo regaló. Así, con ambos instrumentos, empecé mi vida topográfica por la provincia onubense hasta que se empezaron a fabricar los distanciómetros primero y posteriormente las estaciones totales y ya, últimamente, los GPS y ahora los drones. ¡Si Wild levantase la cabeza no podría imaginarse de la forma que ha derivado la Topografía!

En el año 1921 Heinrich volvió a Suiza y se unió a un político local y un ingeniero que dirigía un estudio de mediciones para fundar la empresa Wild Heerbrugg, que inmediatamente le hizo la competencia a la marca Kern, que estaba en declive porque la Segunda Guerra Mundial le había hecho estragos. Pero Wild se separó de sus compañeros y socios y se fue a trabajar con la competencia, Kern, que necesitaba un diseñador para sus nuevos instrumentos. Así fue como nacieron los conocidísimos Kern DK1 y DkM1, entre otros muchos. Heinrich Wild fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad ETH Zürich en 1930.

Hoy, uno de los instrumentos más utilizados y vendidos son los denominados Leica Geosystems, cuyos orígenes son de aproximadamente 200 años con la creación de la firma Kern. 100 años más tarde llegarían los teodolitos óptico mecánicos que diseñó Wild.

Tanto Jacob Kern como Heinrich Wild son los precursores de la Topografía moderna, sin olvidar a las dos firmas españolas: Laguna, fundada en Zaragoza; y la madrileña fundada por Isidoro Sánchez, que inventó y construyó la brújula taquimétrica tan utilizada en España para hacer todo el Catastro topográfico parcelario cuando este se hacía por Topografía clásica en el Instituto Geográfico y Catastral que fundara el célebre Carlos Ibáñez de Ibero, Marqués de Mulhacén.