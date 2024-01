María José se ha jubilado recientemente después de toda una vida trabajando en la ciudad y dedicándose a una profesión que, dice, “siempre le ha apasionado por su vocación de servicio a los demás”. Una vez finalizada su etapa laboral, no quiso quedarse en casa y se matriculó en la Universidad de Huelva por el mero placer de seguir formándose y aprendiendo a pesar de su edad. Su vida no ha sido fácil. Madre de dos hijas, a veces recuerda con cierta pena que durante demasiado tiempo tuvo que ejercer más que de esposa, de cuidadora del que era su marido. Su hija mayor, con esquizofrenia, ha sido su gran batalla vital. La otra, más pequeña, después de ser monja, regresó a casa y hoy en día, María José, vive junto a ellas, a quienes cuida con infinita paciencia y un amor inquebrantable solo propios de quien se sabe madre. Aunque no ha tenido un camino de rosas, cada día se despierta al alba, hace una reflexión optimista y la comparte con sus amigos en los grupos de WhatsApp. Es una de las estudiantes que hoy en día integran el único programa de radio realizado en la Universidad de Huelva: ‘La voz de la experiencia’. Quién le iba a decir que se convertiría en locutora después de los 60 y que serviría de ejemplo para tantas y tantas personas que, como ella, no han tenido una vida fácil, pero que siguen encontrando razones maravillosas para disfrutar del día a día. Junto a ella, Rogelio, Juanma, Jesús, Manolo, Máximo Álvarez, Puri, Narci, Manoli o Anselmo… conforman un entrañable equipo de veteranos expertos en el arte de vivir que cada semana se ponen ante el micrófono y alzan su voz para contar con valentía que no hay límite de edad para perseguir los sueños.

Me gustaría que muchos jóvenes tuvieran las ganas que tienen estos “abuelos” de comerse el mundo a mordiscos, de hacer nuevos amigos, de seguir cultivando la mente, de estudiar idiomas, de viajar, de hacer teatro, música, de aprender nuevas tecnologías y hasta de enfrentarse a una cámara de vídeo para convertirse en auténticos “youtubers” cada martes desde el edificio Juan Agustín de Mora del campus del Carmen. No me cansaré de decir que uno de los grandes tesoros que me llevo como periodista y como persona es haber conocido a los estudiantes del Aula de la Experiencia. Su lección magistral me enseña cada semana que no hay límites, que todo es mucho más sencillo de lo que creemos, que aprender, además de ser una necesidad, también puede ser un hobby y no solo eso. Que estudiar más allá de cultivar la mente, puede llegar a curar el alma y a salvarte de la soledad. Que tenemos muchas razones para celebrar y saborear despacio la magia de lo pequeño, de los instantes, sin más obligación que la de compartir con los demás el regalo de la vida.