Irlanda es famosa por muchas cosas: música, cine, literatura. De hecho, mi país es conocido como la tierra de los santos y los eruditos por su historia de aclamados escritores y educación religiosa. Sin embargo, algo por lo que Irlanda no es famosa es la comida. No encontrará platos clásicos irlandeses anunciados en brillantes fotografías en las portadas de guías de viaje o sitios web turísticos. Después de vivir en Andalucía, digo con seguridad que es otra historia.

Claro que en Huelva y sus alrededores abundan las buenas marisquerías, pero no sólo hay buenas gambas y chocos. El jamón, las aceitunas y el vino son sólo algunas de las especialidades culinarias que nos vienen a la mente. No hay una manera mejor de gastar el sueldo que reunirse con unos amigos o la familia para disfrutar de una gran comida llena de deliciosos platos locales.

Como digo, Irlanda no es tan famosa por sus platos tradicionales. Las combinaciones de carne y patatas en guisos o asados son típicas. Esto no quiere decir que cuando vuelva a casa pase hambre. Gracias a la menguante lealtad a la cocina irlandesa, los irlandeses disfrutamos de una variedad de restaurantes internacionales. Algo que un extranjero en Huelva puede echar de menos es la amplia oferta de restaurantes tailandeses o griegos, ¡por no hablar de las opciones vegetarianas y veganas! Por supuesto, hay algunos restaurantes italianos y mexicanos notables y de gran calidad, pero en algunas ciudades del Reino Unido o Estados Unidos hay calles enteras dedicadas a restaurantes chinos e indios. Estas ciudades pueden ser lugares apasionantes para visitantes de países como España o Italia, muy orgullosos de sus platos tradicionales. Una de las ventajas de la falta de orgullo nacional por la comida tradicional en algunos países es quizás un mayor deseo, o necesidad, de probar cocinas internacionales. Sin embargo, no hay lugar como el hogar y no hay nadie en el mundo que salga de su país sin echar de menos algún alimento, por extraño que pueda parecer a los demás que alguien eche de menos los rábanos encurtidos o la sopa picante.

Personalmente, he disfrutado mucho comiendo fuera en Huelva y probando la comida local. Por supuesto, siempre amaremos la comida con la que hemos crecido. Yo no soy diferente. Sin embargo, hay una razón por la que la dieta mediterránea es conocida como una de las mejores del mundo. Gran parte de la comida de los supermercados españoles es local y fresca. En un mundo en el que cada vez hay más problemas de salud relacionados con los alimentos procesados y los factores medioambientales, los beneficios de la buena comida local no tienen parangón.