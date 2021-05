Estrategias

Quiénes podrían afirmar con rotundidad que las estatuas no se mueven? ¿Que, cuando no hay ojos ni cámaras ni aparatos volumétricos las iconografías no se mueven?, ¿quiénes? Y, sin embargo, lo hacen; se erosionan, se desgastan, aunque sea de manera imperceptible. Ni más ni menos porque el paso de los días las hace a cada instante diferentes, tal que a las personas y a los seres animados e inanimados. El mundo es dinámico y el universo expansivo, y esta obviedad a veces se olvida.

Por supuesto esto también afecta a la política y a las necesidades que en cada momento tienen los administrados, es decir, la ciudadanía. De ahí que, les guste o no al PSOE y a sus máximos responsables en la campaña electoral de la Comunidad de Madrid -porque a su candidato Ángel Gabilondo lo han ido moviendo como a un mecano y no le han dejado hacer otra cosa que las que le eran monitorizadas desde la Moncloa-, o sea, para entendernos, el secretario general de dicho partido Pedro Sánchez, su secretario de organización José Luis Ábalos y el jefe de gabinete Iván Redondo, su máximo estratega, debieran ser menos cínicos y más leales con los afiliados y simpatizantes de partido político tan centenario, y reconocer, abiertamente, que se han equivocado de estrategia, que han metido la pata hasta el corvejón. Vamos, que han recibido un varapalo de órdago y que ellos son los responsables, no otros.

Y no es la primera vez que lo hacen en los últimos tiempos. Erraron en las comunidades autónomas de Murcia y Castilla y León y han vuelto a equivocarse en la estrategia elaborada para enfrentar las elecciones en Madrid. Así que, menos monsergas y un poquito más de humildad, porque, a este paso, van a dinamitar un proyecto político que es completamente necesario, para el equilibrio de fuerzas en un mundo con tendencia a la polarización y a los extremismos. Y el asunto comenzó con la famosa y absurda ceremonia de las banderas preparada entre Iván Redondo y Miguel Ángel Rodríguez en la Puerta del Sol de Madrid. Patética.

Pero el pretérito es solo eso, algo que sucedió. Algo inmutable excepto que se quiera falsear. Y es lo que están queriendo hacer desde la mesa camilla de Ferraz cuando manifiestan que el vuelo de la mariposa de Madrid no puede afectar a otros territorios.

No es descartable un adelanto electoral en Andalucía aprovechando la ola. Y la mejor forma de encararla no es dividiendo a los afiliados del PSOE en dicha región. Al tiempo.