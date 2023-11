Hablábamos muchas veces de cine, sobre todo cuando coincidíamos en el vestíbulo del desaparecido Cine Emperador –¡Qué lástima!– en las primeras sesiones que siempre frecuentábamos, yo por mi obligación de crítico cinematográfico, él por su gran afición y destacado experto que era en materia cinematográfica. A veces se nos sumaba Santiago Cotán-Pinto, que regentaba la sala, y alguno más. Unos y otros, y especialmente él, que sabía mucho de cine, que posee hilos conductores tan sutiles y poderosos que te llevan a otros temas, tantas veces intensos y controvertidos. Nos enfrascábamos en conversaciones y alguna que otra discusión, de manera que el acomodador –entonces había acomodadores–, asomaba por la puerta y nos conminaba: “Señores, ¡qué está empezando la película!” Recuerdo con emoción y afecto entrañable estos y otros momentos que me depararon tan gratificante amistad con el doctor Ernesto Fería Jaldón, sobre quien acaba de publicarse un libro, con motivo del centenario de su nacimiento, digno homenaje a quien, como se dice en el título de la publicación, vivió “Una vida entre la medicina y la filosofía” Envidiable y noble oficio que desempeñó con notable profesionalidad y brillantez incuestionable.

He escrito en muchas ocasiones sobre los libros del doctor Feria Jaldón,, que él o su hija, mi entrañable Pepa Feria, de tan eficaz y fructífera labor en el ámbito de las publicaciones y la investigación bibliográfica, me hacían llegar, que no puedo menos de dedicar una breve recensión –la que me permute esta columna– a esta recopilación de las Actas de las jornadas celebradas con motivo del Centenario de su nacimiento en Villanueva de los Castillejos del 5 al 20 de febrero de 2022. Es precisamente su hija, Josefa Feria Martín, quien en la introducción configura la personalidad profesional y creativa del autor, enmarcando con rigor y precisión la interesante exposición de las ponencias.

Esta conmemorativa publicación, tan oportuna como imprescindible en el conocimiento de Ernesto Feria Jaldón, como escribe en el prólogo su hija, Josefa Feria Martín, fiel seguidora, investigadora y divulgadora de la obra de su padre, analiza en su prólogo la visión más certera y vertebral “de quien fuera una lúcida y excepcional personalidad de la Huelva de la segunda mitad del S. XX… autor de una obra ensayística considerada como una interesante aportación en el ámbito creativo del pensamiento”.

Un apasionante recuerdo sobre la vida y obra del doctor Feria Jaldón, dentro de un contexto histórico y biográfico enmarcando y describiendo su “personalidad destacada de la cultura onubense en la segunda mitad” del pasado siglo y exponiendo la medida exacta de su dimensión vital. Incluso Manuel José de Lara, doctor en Historia y prestigioso poeta, nos habla de sus ”tardes inacabables y la poesía”. Un valioso testimonio de su obra ensayística y psicocrítica que han de preservar ”su huella y su semilla para generaciones venideras”.