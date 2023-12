Que no, que todavía no es Navidad. Me niego. Ha arrancado diciembre, y punto. Pero esto de adelantar, de acelerar y descontextualizar todo se nos está yendo de las manos. Pero vamos a ver, que aún queda. El que tenga un amplio espíritu navideño, pues que lo concentre, que lo viva con más intensidad, pero no con más “extensidad”. A este paso ni desmontaremos el árbol o el Belén de turno y bastará con que haga frío para que la gente se ponga jerseys luminosos y musicales. Un poco de límites. Esto no es una crítica a la totalidad. Pero es que ya hay vecinos que han decorado sus fachadas como si estuviéramos en Las Vegas o participando en un concurso americano de decoración maximalista. Yo entiendo que se empiecen a probar los dulces navideños, que hay muchos y buenos, para ir poco a poco (reitero: poco a poco) y no darnos un atracón de golpe, que después vienen las indigestiones y los propósitos de ir al gimnasio con el año nuevo para quitarnos esos kilitos de más. Pues no haberlos cogido de golpe. Un turrón un día, un mantecado otro, un alfajor, algún bomboncito, y cerrar con el roscón. Algo esparcido, hay que ayudar al cuerpo a hacer la combustión de todo eso.

Tampoco voy a poner pegas si se empiezan a ver en los fines de semana, o en los huecos de ocio, alguna película con temática o ambientación navideña. Porque es cierto que, con todas las que hay en el catálogo de las diferentes plataformas, no da tiempo a verlas en lo que estrictamente son las navidades, del 24 de diciembre al 6 de enero. Incluso acepto que las calles se ambienten, que los escaparates muestren listas de deseos, y haya un motivo extra para salir a dar un paseo. Vale… bien. Pero no puedo admitir que ya haya grupos de WhatsApp donde se felicite la Navidad, ¡la Navidad y no hemos llegado a la Inmaculada! Mi mujer dice que me quejo mucho, que duran muy poco estas fechas y que dan alegría. Habrá quien me señale como una mezcla del Sr. Scrooge y el Grinch, pero nada más lejos. Me encantan estas fiestas, las disfruto, las lleno de recuerdos y de ilusiones, pero a su debido tiempo. No me pienso ir desperezando hasta que pase el puente. Después llenaré todo de guirnaldas, luces relampagueantes, centros de mesa, bastones bicolor en cada pomo, y el portal reglamentario. A su tiempo. Así que, para todos los elfos y aspirantes a serlo, controlaos. Yo aún estoy de vacaciones, hasta un poco antes del día 24 no me enfundo el traje de faena. Saludos desde Laponia, el Jefe.