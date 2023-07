No cuenta la capital onubense con una red de itinerarios de carril-bici. En el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Ciudad de Huelva se apuesta por la bicicleta como modo de transporte urbano pero no dispone la urbe de las infraestructuras necesarias para que los ciudadanos opten por el uso de estos vehículos de dos ruedas, más respetuosos con el medio ambiente, y dejen aparcados los coches para sus desplazamientos diarios.

Toda la infraestructura que hay para ciclistas se reduce a una serie de tramos por distintos puntos de la ciudad que no terminan de conectarse entre sí. Las personas que utilizan la bicicleta se encuentran con calles y avenidas que no tienen carril bici con lo cual tienen que desplazarse por la calzada junto al resto de los vehículos. También se da el caso en el que pueden realizar parte de su itinerario por el carril bici pero de repente éste finaliza sin que puedan llegar al destino por esta vía, con lo cual no les queda más remedio que proseguir por la carretera, incorporándose en la misma en el momento que el tráfico se lo permite.

Hay zonas en la ciudad en las que en carril bici irrumpe en el espacio peatonal, suponiendo una gran riesgo para los transeúntes que caminan confiados sin darse cuenta de que también la acera por la que transitan es apta para bicicletas.

Una red de itinerarios de carril-bici contribuirá además a que las personas que se desplazan en patinetes eléctricos, que cada vez son más, no tuvieran que circular en medio de turismos, autobuses y camiones, mejorando de manera considerable la circulación vial en la ciudad.

Dentro de algunos proyectos urbanísticos que se están llevando a cabo en Huelva se contempla la construcción de carriles bici como es el caso de la peatonalización de la Plaza de la Merced y la reforma del Conquero, iniciativas que vienen a sumar en la configuración de esa red de itinerarios de carril-bici, pero es fundamental que los tramos existentes y los que se creen estén conectados entre sí. La falta de una infraestructura adecuada no ayuda a fomentar el uso de la bicicleta como modo habitual de transporte, hay que ofrecer una vía de comunicación alternativa, cómoda y segura.