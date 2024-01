Entramos en 2024 y echando la vista atrás me doy cuenta de que ya voy camino de los 30 años en el mundo del periodismo. Toda una vida, tres décadas de entrega total, que es lo que exige esta profesión, en la que, por otra parte, hay muy pocos reconocimientos. Empecé mi trayectoria profesional en 1995, era alcalde de Huelva, Juan Ceada. El próximo mes de marzo se cumplen 29 años de mis inicios, fue en el periódico Huelva Información, en el que aún sigo desarrollando mi labor como redactora. El entonces director, Fernando Merchán, fue el que me facilitó el acceso a este diario, líder en la provincia onubense.

Son muchos los periodistas, gran parte mujeres, a los que, por aquella época, Merchán les dio la oportunidad de labrarse un camino en el periodismo a través de Huelva Información, una auténtica escuela de periodistas, de hecho, la mayoría de los profesionales del medio que actualmente trabajan en instituciones, administraciones y empresas de comunicación de Huelva han pasado por este diario. Ya cuando estudiaba en la Universidad Complutense de Madrid, donde me saque la licenciatura en Ciencias de la Información, rama de Periodismo, uno de mis profesores me comentó que los estudiantes que hacían prácticas en Huelva Información aprendían mucho de lo que es el trabajo en la redacción.

Durante estos años he tenido la suerte de poder trabajar al lado de grandes profesionales. Empecé en la sede de la Plaza de San Pedro, casualmente en la trasera de la desaparecida Clínica San Vicente, donde nací. He pasado por otras tres sedes, hasta la actual en la calle San Sebastián. Una larga trayectoria profesional en la que, a través de mis artículos, he recogido parte de la historia de Huelva.

Huelva Información celebró en 2023 cuarenta años y a lo largo de estas cuatro décadas se ha ido adaptando a los tiempos. A principios del presente siglo pasó a formar parte del gran grupo andaluz de comunicación, que es el Grupo Joly, con el que ha entrado en la era digital, con nuevos retos.

Empieza ahora un nuevo año y espero que venga cargado de buenas noticias sobre Huelva, que los políticos, que tanto hablan de ello, sepan aprovechar verdaderamente las potencialidades que tiene la capital y la provincia, que con ello se contribuya a su desarrollo pero también a la conservación medioambiental y de su patrimonio natural. Y, por pedir que no quede, que Huelva cuente de una vez por todas con sus demandadas infraestructuras.