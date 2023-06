Tras los resultados de las elecciones me gustaría volver sobre la mala prensa y los negativos comentarios que ha tenido la campaña electoral, que parece contrariar en principio los avatares propios de una actividad democrática donde caben todo tipo de actitudes, muchas agresivas, pero que obedecen a la personalidad de los protagonistas en la pugna política. Si en muchos casos los comportamientos no han estado a la altura de las circunstancias, es problema de los grupos políticos y las actuaciones de sus candidatos. Ya hemos visto en ocasiones que han caído en el ridículo, lo más humillante que puede ocurrirle a un político.

Otro aspecto muy debatido y polémico es el de las encuestas, en las que muchos no confían, sobre todo si no le son favorables. Algo siempre discutible puesto que hay sondeos realizados con el mayor rigor demoscópico por empresas de probado prestigio que en los últimos años aciertan certeramente o se acercan oportunamente a los resultados definitivos. No es el caso de otras encuestas instrumentalizadas o manipuladas – cocinadas – con absoluta falta de ética y haciendo trampas en el solitario. Respetando el escepticismo de muchos el resultado de los comicios del domingo pasado coincidía bastante con los decisivos augurios de esas encuestas.

Y también demostraba, de una manera palpable y contundente, que los ciudadanos deseaban un cambio en los derroteros políticos del país. Para algunos ese cambio ha sido fatal y definitivo. Es el caso de Ciudadanos: la crónica de una muerte anunciada. Consecuencia lógica de su discurso y actitudes equívocas, ambiguas y vacilantes. Errores que se han llevado por delante a valiosos políticos, como ha ocurrido en el caso de Huelva.

Otra espectacular caída es la de Podemos. Quienes llegaron con el ímpetu imparable de cambiarlo todo pronto demostraron con el peor de los gestos políticos que pretendían horadar la Transición – siempre lo escribo con mayúscula – y los principios constitucionales, nuestro Estado de Derecho, nuestra propia democracia, tan difícilmente conseguida, propiciando las pretensiones independentistas de los nacionalistas catalanes y vascos y proponiendo y aprobando leyes que auspiciaban la abolición de delitos como la sedición, la malversación o la tristemente famosa o “indeseada” ley del “sí es así”, que tan nefastas consecuencias ha tenido en el orden jurídico.

Largo es el análisis de tan trascendental jornada que ha sido plebiscitaria, pero no cabe en la brevedad de esta columna. Lo ha sido también en Huelva y su provincia, donde se han reafirmado los mismos derroteros que ha recorrido el resto de España. El cambio era necesario y los ciudadanos lo han corroborado en las urnas. Y si importante es la renovación del Ayuntamiento - un pronóstico muy insistente -, lo es más la Diputación cuyo cambio histórico es de gran trascendencia en el futuro de esta provincia si se gestiona con rigor, diligencia administrativa y sin prebendas interesadas.