Ya mí que me gusta bajar a la playa al amanecer y al atardecer, pasadas las ocho y media de la tarde. Y solo encuentro mascotas en la playa, perros de quita y pon corriendo y paseando con sus dueños. Al final no sabes quién es el dueño de quién, si la mascota o el ser humano. Este verano hay tristeza en la playa, tristeza en los chiringuitos, tristeza en el ambiente. Una tristeza que se palpa. Más de uno se atreve a decir que vamos a entrar en otra crisis, y los más inteligentes, que aún no hemos salido de la anterior. Baja el número de las hipotecas, los datos del desempleo en julio asustan un poco, apenas se mueven los euros, pero las mascotas siguen paseando por la playa justo a la hora que me gusta bajar para estar tranquilo. ¡Bendito verano!

Leonardo da Vinci escribió aforismos. Hay una edición por ahí de sus máximas más que recomendable. Una de ellas dice: "Quien no castiga el mal, ordena que se haga." Y aquí estamos los españoles, dando lecciones a los americanos por las acciones de Trump con los inmigrantes, pero negamos los nombres y los apellidos de los violadores (porque son violadores) de los inmigrantes en nuestro propio país. Esto es como bajar a la playa y que esté llena de mascotas. Esto es como saber que votan a Podemos personas con carrera, es que esto ya no lo entiende ni la madre que lo parió. Esto es España. Bendito verano.

Escribía Leonardo da Vinci también: "Reprende al amigo en privado, pero alábalo delante de los demás". Como lo que quiere hacer la Consejería de Educación de Andalucía de Imbroda, que dice, y vende con palabrería, que va a imponer clases de Oratoria en las aulas de Primaria el próximo curso. En concreto media hora a todos los alumnos para que manejen la fluidez de hablar en público. Y me pregunto si serán clases de Oratoria o de "cinismo". Porque los políticos de este país son unos cínicos. Oratoria, señor Imbroda, es elocuencia, sabiduría. Pero nunca debe ser poder. Para eso están ustedes, los políticos. Los cínicos. No hay un político en nuestro país que no sea un cínico. ¿O usted lo duda? Bendito verano.

La sabiduría "es hija de la experiencia", escribió Da Vinci. Otro aforismo de Leonardo: "Muchos tienen tienda abierta engañando a la necia multitud, y si alguien denuncia su impostura se le castiga". ¿Le suena a algo? A mí, a nuestros políticos. En el Crátilo de Platón aparece: "Los unos afirman que son ellos los que se asemejan a la verdad, y los otros, que son ellos". ¿Les suena? Bendito verano.