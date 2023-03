Cuando te dispones a escribir sobre un tema resulta que te ves sorprendido, asombrado o escandalizado por otro de mayor trascendencia o gravedad. En España son cada día más los que se han empeñado en embarrar el terreno de juego político lo que hace muy complicado cuando no desesperado actuar en él. Creo que ya lo sabían. aunque tenían que comprobarlo, los componentes de la delegación de la comisión de Control Presupuestario y la comisión de derechos de la mujer del Parlamento Europeo que nos visitaron hace unos días para examinar respectivamente como se están utilizando los fondos europeos para la recuperación económica y control de estos recursos y los "efectos no deseados", según términos del gobierno, provocados por la aplicación de la ley del "sólo el sí es sí", cuyos daños, según declararon los jueces e instancias jurídicas consultadas por los eurodiputados "son irreversibles".

Dudo de los resultados que puedan tener las diligencias de estas comisiones europeas tras su gestión. Cada día me vuelvo más escéptico sobre este tipo de acciones de la Unión, pero hay evidencias inmediatas en las inspecciones o como quieran llamarlas. En primer lugar, esclarecer como se administran, gastan y emplean los fondos procedentes de la Unión Europea, que ni tienen claro los ciudadanos, la oposición (con la que nada se consensua) y los medios informativos no comprometidos y que el gobierno no aclara y distribuye aleatoriamente de acuerdo con sus intereses políticos. Los miembros de la comisión ya venían con la mosca detrás de la oreja y parece que sus sospechas se han confirmado a pesar de las presiones, que las hubo, y las declaraciones de los responsables ministeriales. Y no falta, como en otras ocasiones, la falsa excusa de unos y otros recurriendo a los siempre infranqueables muros de la burocracia.

En segundo lugar, la comisión sobre los derechos de la mujer ha sido consciente de "la alarma social que ha creado la rebaja de condenas a 522 criminales y 54 excarcelados" (esas eran las cifras en ese momento) ya que siguen aumentando constante y peligrosamente y no dejan de ascender en ambos casos. La consulta no pudo ser más desalentadora y alarmante cuando, según los comisionados europeos, los jueces consideran que el daño provocado por la ley del "sólo sí es sí" es "irreversible" estimando en 4.000 revisiones de penas a violadores, prolongándose los efectos no deseados de tal norma durante cuatro o cinco años. La situación para cualquier ciudadano responsable es terrible y estremecedora, sin que el gobierno y la misma oposición dentro del ejecutivo - lo cual es absurdamente grotesco - lleguen a un acuerdo para reformar o rectificar la ley.

No faltan escándalos que con sus efectos polémicos y provocativos logran un impacto disuasorio de estos y otros casos de consecuencias imprevisibles: el "caso mediador" o "tito Berni", el del Barcelona y ciertos árbitros… Seguro que todo se olvida con la inútil moción de censura.