Ya metidos casi a mitad de Cuaresma, preparándonos para celebrar el Misterio Pascual, estamos sumergidos en la vorágine de las papeletas de sitio, cultos, Vía Crucis, actos, conferencias… Ahora todos aparecemos, aquí estamos, y el año es largo, y los Titulares siempre están, y la Eucaristía, tan necesaria para crecer en el Amor, también está. Y la llamada Pre-Cuaresma ha sido un poco fría, bastante controvertida, por comentarios fuertes, desafortunados, a veces hirientes, por todo lo que ha ido aconteciendo, llegando incluso a la falta de respeto. Las redes sociales han ido alimentando el morbo.

Anuncio del cartel oficial de nuestra Semana Santa de este año, obra magnífica de D. Jesús García Osorno, lleno de detalles, de simbolismo, de color, de vida, anuncio de Esperanza, que tanta falta hace en estos tiempos que corren. Polémica en las redes sociales, que hasta el propio autor tuvo que dar su explicación. Sin embargo, ovación infinita en el Salón de Plenos del Ayuntamiento ante la maestría de un autor onubense. ¡Qué magnífico momento vivido!

Seguimos, con la elección del pregonero de este año, D. Víctor García Rayo. Cuánto se ha dicho y escrito, arden las redes sociales. Y no entiendo por qué cuando es un pregonero que no comenta de nuestra hermandad, o no es afín, no acudimos a la cita, y nos marchamos a otra ciudad. Qué duda cabe que el pregón anuncia, que es un acto para los cofrades vivir el pistoletazo de salida, que hay que escuchar, seamos acogedores, a pesar de ser una tierra pisoteada por muchos, es un llamamiento, con sus silencios y sonidos, de nuestra Semana Santa.

Se entregan medallas a cuatro hermandades (Calvario, Cena, Soledad del Santo Entierro y Amargura). Unos a favor y otros en contra. Pues qué maravilla que se haga esta concesión; todos los cofrades tendríamos que sentirnos orgullosos por un reconocimiento a su labor y a todo lo que significan.

Decreto del Obispado con fecha del 17 de noviembre de 2022, donde se modifican las normas Diocesanas de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Huelva, sobre procesiones extraordinarias y coronaciones canónicas. Polémica y arden las redes sociales, desacreditando a una institución como es la Iglesia, y de la que formamos parte, y a nuestro Pastor. Era necesaria una normalización para no convertir lo extraordinario en ordinario.

Igualmente, han sido muy dañinas las críticas vertidas sobre la paralización, por parte de la Delegación Diocesana para el Patrimonio Cultural del Obispado, del proyecto del diseño de la Hermandad de la Redención sobre el futuro misterio del Cristo de la Preciosa Sangre, o del Resucitado. Nos puede gustar más o menos, pero nos debemos a unas normas a las que estamos sujetos, y no debemos caer en rabietas inadecuadas con insultos y descalificaciones.

El poder que tienen las redes sociales, hasta dónde pueden llegar, es incalculable. Nos muestran todo, incluso una exposición excesiva de nuestra intimidad. Son adictivas. Los cofrades podemos utilizar nuevos métodos, nuevas tecnologías, pero cuidado, que pueden tener su efecto contrario, con críticas autodestructivas, de hacer daño por hacer.

No todo vale, según nos convenga. Es raro no tener un perfil en cualquier plataforma y pueden abrir nuevas realidades, que podemos utilizar para transmitir y evangelizar. Y hoy, viernes 10 de marzo, desde esta red, anunciemos los rezos a nuestro Señor, el Nazareno, camino de la Cruz, siendo cirineos, buscando la Esperanza que tanto anhelamos.