Apariencias

Acabo de salir de una clínica dental. Me han realizado un curetaje en la parte superior de la encía. Mientras camino de regreso a casa, las personas con las que me cruzo no parecen estar viendo a un monstruo. Nunca he estado sobre un ring, pero, tengo la impresión de que el campeón del mundo de alguno de los pesos que existen me ha estado machacando la cara hasta que se ha quedado harto, satisfecho, o el árbitro ha parado el combate porque tengo la faz inflada como un globo. Me voy mirando en las cristaleras de los escaparates y aparentemente no parece que esté hinchado, pero, no me lo creo. Porque, cuando me toco con las manos el rostro, mi cerebro me dice que lo estoy.

Al pasar por la Puerta del Sol veo a una gitana leyéndole la mano a una incauta que ha caído en sus redes. Me pregunto qué cosas le estará anunciando, todas buenas, por supuesto; excepto si no le da un buen estipendio por su trabajo, porque entonces se acordará de todos sus antepasados de un tirón, sin complejo. Al mirar la fachada de la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, me pregunto si los representantes electos que hay en su interior, también mienten a la cándida ciudadanía cuando les conviene, como lo hace la gitana que está a la puerta a la caza permanente, mientras mira de reojo de vez en vez al guardia civil que está en la entrada -que en este caso podría simbolizar a la ley, al orden-.

Me respondo que sí, que las organizaciones políticas tienen como fin conseguir el imperium que les permita cambiar el estado de las cosas en función de una ideología o, en última instancia, de un programa o de un pacto con otras formaciones -si es un gobierno de coalición-. El programa de la gitana es llevar comida a casa para sus churumbeles, al igual que hacemos todos los que transitamos por aquí o por cualquier otro lugar del mundo. Es obvio.

La tarea de los políticos es no perder la confianza de la ciudadanía. Y para que eso no ocurra, aparte de legislar lo adecuado en función de los tiempos, es necesario que la misma sienta las mejoras que se realizan, que las note, que las distinga; pero, también, que se expliquen adecuadamente.

Y me van a perdonar el PSOE y los partidos a su izquierda, pero, la tal cosa no se está haciendo como debiera. Si así fuera, no habrían cosechado las derrotas políticas conocidas en los últimos tiempos. Porque, el poder si se ostenta, se pierde por falta de celo o de incapacidad manifiesta.