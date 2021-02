Sin margen de error para rentabilizar su fase de 'liga exprés'

El Recreativo se debate a contrarreloj buscando minimizar sus errores y rentabilizar al máximo sus aciertos contra sí mismo y salvando los obstáculos rivales. Estas son las obligaciones apremiantes en sus tareas pendientes y se mantiene poco firme en sus vínculos por su estado intermitente y su falta de regularidad. Hoy arranca su fase de liga-exprés aparcada de tres partidos para el desafío de conectar con el grupo de favoritos. El Recreativo anhela pisar tierra firme estando a nueve puntos del podio e igualado en el cierre del play off descenso con el Cádiz B.

La destitución de Juanma Pavón como entrenador del Cádiz B resta glamour al partido de hoy. Una noticia tan sorprendente como todo lo que rodea los intereses e interioridades del fútbol. No es lógico que tras superar el filial la peor racha de toda la Segunda B con cinco derrotas seguidas sumando cuatro de los seis puntos con triunfo ante el frustrado Marbella y empate en terreno del colista Marino se aproveche esta circunstancia para mandarlo al paro. La salida de Oscar Arias como director deportivo mandó a Pavón a la intemperie, pero deja el hito histórico del ascenso a Segunda B. De ser bendecido a ser ejecutado en una estrategia rocambolesca.

El debut de Calle no rompió el síndrome viajero del Decano y ahora tiene el deber de defender la estabilidad del sustento casero para no caer en barrena. El ex portero Alberto Cifuentes (colgó los guantes en septiembre tras ser goleado por el Sevilla) reúne carisma y conexión cadista para el premio de su ubicación con todos los beneplácitos de la zona noble deseosa de darle su bautismo, que vista la situación tendrá la presión del ascenso. Calle hace su presentación en el Nuevo Colombino sin la foto oficial en el banquillo llevando con paciencia desde la grada esta ofensa a su profesión. Eso sí, sin margen de error en esta segunda opción de acoplar el calendario muy deprisa.