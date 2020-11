SETH DE VENGANZA

Si el Recre llevara dos derrotas consecutivas y estuviera en el fondo de la peculiar mini-tabla estaríamos casi todos con las antorchas en las manos apuntando a Zamora… y a León y a Salamanca, me temo. Pero no, ahora el Decano se asoma (un pelín) donde siempre debió lucirse acumulando un par de victorias seguidas y teniendo aún un duelo por disputarse. Esto no va de sacar pecho, porque al que presume de él se lo suelen partir más pronto que tarde, pero al menos parece que Claudio y los suyos empiezan a cogerle el tono al curso, circunstancia bastante relevante teniendo en cuenta el acongoje vivido en el arranque.

Parte de la mejora radica en Seth, cuyo rendimiento es de lo más llamativo del conjunto albiazul. He visto cómo hay gente que le compara con Epitié, con Bodipo, con Cuyami y hasta con Uche (¿¡!?). Qué bueno recordar a aquellos que estuvieron en grandes cursos, pero quizás lo mejor sea no etiquetar al canario y que éste siga volando libremente como hasta ahora, que no le está yendo nada mal así. Seguro que él es el primer interesado en revertir los malos presagios que le situaban como un cero a la izquierda. Lo del delantero no es lo único positivo de estas últimas semanas: Cera sigue siendo Cera, David Alfonso crece con cada duelo, González empieza a dar alguna pista de lo que se esperaba de él, Leal se asienta atrás, Quiles ha sido por fin decisivo, Szymanowski continúa en plan diésel -nada nimio tras tanto tiempo perdido-, Fran se suelta… y hasta Nauzet vuelve a estar sobrio de verdad. Y hay que volver a engrasar a Molina, Santana tiene que pedir paso, etc.

Marbella se presenta ahora como una oportunidad de lujo para dar un sonoro golpecito sobre la mesa. El cuadro costasoleño tiene la obligación de mirar arriba y veremos si el Recre es capaz de saber jugar con ese hándicap, que ya sabemos que lo psicológico a veces vale tanto como lo puramente futbolístico. Uno palpa en el ambiente muchas ganas de soltar adrenalina y de ver al Decano con paso firme acercarse al gran objetivo del año. En esta carrera corta aún queda un mundo, todo un contrasentido, pero así es. Hay sed de alegrías y mucha 'Seth' de venganza contra el traicionero pasado.