La jornada cerró con leves variaciones en las bolsas europeas. Una sesión que estuvo marcada por el dato de inflación preliminar de enero de la Eurozona y la mejora de las perspectivas de la industria manufacturera.

A la espera de la decisión del BCE, la nueva moderación de la inflación animó el apetito por el riesgo de los inversores. La tasa de inflación general en enero se situó en el 8,5% interanual (vs. 9,2% en diciembre), si bien no incluye la evolución de los precios en Alemania, que no publicó la lectura preliminar del IPC por un fallo técnico. Una senda a la baja de las tensiones inflacionistas que muestra que el pico máximo de inflación ya se habría superado en el cuarto trimestre, pero que no ofrece señales claras del ritmo de relajación de las tensiones inflacionistas en 2023 ante el nuevo repunte de la tasa de variación del IPC subyacente en la Eurozona hasta un 7% interanual.

Asimismo, los PMIs manufactureros en enero registraron avances generalizados, destacando la mejora del indicador de Francia, que se sitúa en terreno de expansión (+50,5 puntos) y el repunte del indicador de España hasta 48,4 puntos (+2,0 puntos). A pesar de que ha frenado su deterioro, la actividad industrial en nuestro país continúa por séptimo mes consecutivo en terreno de contracción.

En España, el Íbex 35 comenzó el mes de febrero avanzando un 0,71%, situándose en el entorno de los 9.100 puntos. Entre sus componentes, las mayores revalorizaciones se situaron en BBVA (4,70%), Fluidra (2,91%) y Santander (1,42%). En contraste, las mayores caídas se registraron en Acciona (-2,40%), IAG (-1,07%) y Merlin (-0,95%).