El Recre y su complejidad

Gabriel Cruz, alcalde de Huelva, ha venido a decir que la situación del Recre es muy compleja. Y ha venido a decir lo que todos sabíamos. Luego nada nuevo en el frente. Después de mucho tiempo, no es precisamente esa la noticia. La noticia sería dónde están las soluciones a un problema tan complejo. Y hay por delante un Pleno en que se abordará, seguramente, la situación del club y la posibilidad de inyectar dinero, en torno a dos millones, apuntan. Y ya hay voces que se alzan al cielo, clamando porque determinan que, llegados a este punto, la gestión sobre el asunto es calamitosa. No se entiende que a estas alturas, después de años, la situación no se haya aclarado mínimamente. Porque si se baraja la posibilidad de meter de nuevo dinero público, es que la gestión anterior no fue la correcta en previsiones.

Apuntan, también, que la plantilla supera con creces las previsiones económicas. Y la pregunta a eso es bien sencilla. ¿Quién firmó las fichas de los jugadores y el cuerpo técnico sabiendo que el presupuesto se excedía? Más. ¿Qué determinación ha tenido el consejo de administración en todo ello? ¿Qué dice el Ayuntamiento como dueño del club a ese disparate? ¿Y Eurosamop?

Como pueden ver, preguntas sin respuestas porque el Recre es un lío que han liado más aún los actores que ahora mismo están en el escenario.

Y a todo ello hay que sumar que los jugadores paran con el partido comenzado y la imagen que se proyecta del Recre y de Huelva en toda España es simplemente patética.

Desconozco qué pasará en el Pleno cuando el equipo de gobierno plantee la posibilidad de sacar de nuevo dinero de las arcas públicas. Algunos apuntan a que eso está hecho (en su aprobación) como consecuencia de que hay grupos o grupo político a los que no les interesa que ahora se frene el asunto. Conversaciones de alcoba que desconozco. Pero sí sé que algunos hicieron las cosas tan mal en su momento que hay fotografías del pasado que les condena, luego cuanto menos se mueva el estiércol, menos huele.

Incertidumbre relativa, pues. A la espera del Pleno. Mientras, los jugadores siguen sin cobrar y las familias pasándolo realmente mal. Es el Recre, señoras y señores. Un club Decano que arrastra su nombre porque las decisiones, a pesar de la complejidad, se toman a cámara lenta.