El Camino de Santiago by Julius era un recorrido gastronómico y sentimental a cargo del chef y divulgador mallorquín Julius Bienert, que ha contado con el reconocimiento internacional. Julius y su equipo de esta docuserie de Canal Cocina han conseguido dos galardones en los prestigiosos premios gastronómicos The Taste Awards. Canal Cocina y Story Producciones forman paste de esta producción española que ha ganado en las as categorías Mejor Chef en una Serie de TV y Mejor Programa de TV de Viajes.

Este es el bagaje de dicho espacio español en la gala celebrada en el Writers Guild Theater de Los Angeles. The Taste Awards está considerados los Óscar de los programas de viajes, gastronomía y moda, y concurren cadenas de decenas de países y la competencia en especial de canales temáticos con experiencia en formatos de docuserie y divulgativos, como sucede con el Canal Cocina español, del grupo AMC.

En estos premios se reconocen los mejores contenidos audiovisuales sobre alimentación y estilo de vida. En el apartado individual Julius Bienert se impuso a grandes cocineros como Chef JJ, Andrew Zimmern o Catherine Fulvio y se convirtió así en el primer español que consigue este reconocimiento, sumando su nombre al de estrellas internacionales de la cocina en la tele como Gordon Ramsay, Antonie Bourdain o Andrew Zimmern.

El Camino de Santiago by Julius también se llevó el triunfo en el apartado de Mejor Programa de TV de Viajes. El espacio español competía con 13 formatos internacionales y consiguió un nuevo hito al ser el primer programa grabado en español que se alza con este premio.

A lo largo de sus dos temporadas El Camino de Santiago by Julius ha mostrado uno de los recorridos más famosos del mundo desde un novedoso punto de vista. El programa de Canal Cocina visita los pueblos de la ruta Jacobea en busca de las recetas tradicionales que han sobrevivido al paso del tiempo y que tienen su origen en el camino. En cada localidad, Julius elabora un plato típico junto a varios vecinos e indaga sobre la tradición gastronómica de la zona.

El estilo de vida sostenible Ecoalf y el modelo internacional Jon Kortajarena han creado Ecoalf by Jon Kortajarena, una colección circular y genderless confeccionada con materiales reciclados y de bajo impacto de la más alta calidad. El objetivo de esta colaboración ha sido cambiar la forma en que consumimos y nos vestimos reduciendo nuestro impacto medioambiental a través de la ropa con prendas más atrevidas y expresivas.

Con la experiencia de Jon Kortajarena se ha fusionado la fuerza de la naturaleza, la belleza de la isla de Lanzarote y su conexión con la moda sostenible, con el cuidado del planeta.

El restaurante Rosi la Loca, en el centro de Madrid, en la calle Cádiz, estrena premio para su tortilla de patatas, reconocida con el segundo premio a la mejor tortilla de la Comunidad de Madrid.

Este local, taberna extravagante como alude su nombre, se distingue por las formas divertidas y colores chillones en decoración, vajilla y los propios platos. "En un mundo de locos tener sentido no tiene sentido" es la propuesta de Rosi la Loca, que además del menú de tortilla para Semana Santa cuenta en su carta con el Baocata de Costilla de Ternera, Croqueta o el Dulce Miss You.

La quinta edición de Chefs For Children reunirá el próximo 24 de abril, en la localidad malagueña de Benahavís, a 47 cocineros de la Guía Michelin en el evento solidario a beneficio de la fundación Pequeño Deseo, que en esta ocasión cambia de escenario y se traslada al hotel de cinco estrellas gran lujo Anantara Villa Padierna.

Este hotel acogerá los talleres de cocina con los niños al mediodía y, por la noche, la cena de gala solidaria en la que los cocineros compartirán mesa con los invitados y durante la que se sorteará una experiencia en sus restaurantes. Como en las ediciones anteriores, los chefs estrellados cocinarán con los niños que participarán en los talleres para hacer realidad el eslogan del encuentro, Comer sano es divertido, y "las risas de los niños y la maestría de los estos galardonados cocineros llenarán de magia", ha indicado la organizadora, Pilar Candil. Los niños, alrededor de 150, son de la Fundación Pequeño Deseo y de los colegios Daidín y Atalaya.

EL conocimiento de la elaboración de nuestro aceite de oliva virgen extra, un tesoro andaluz, su preparación y todo lo que conlleva de tradición y pasado, se convierte en un atractivo para venir a nuestra tierra. Y el oleoturismo también tiene sus miras solidarias.

La Fundación Juan Ramón Guillén ofrece en la Hacienda Guzmán, en la sevillana población de San José de la Rinconada, una experiencia única con el aceite de oliva como protagonista, como se vivió en el reciente encuentro de la Academia Andaluza de Gastronomía.

El oleoturismo es un sector al alza y con mucho margen de progreso. De eso saben mucho en dicha Hacienda Guzmán, donde la Fundación Juan Ramón Guillén surge con el propósito de acercar el sector rural a la ciudadanía, prestando especial atención al olivar. La fundación trabaja en base a cuatro pilares: visibilidad, formación, compromiso social e I+D+I.

La fundación, en su empeño de poner en valor al aceite de oliva y el oleturismo, pretende conseguir que la UNESCO conceda la declaración de Patrimonio Mundial el paisaje del olivar. La historia de la Hacienda Guzmán se remonta a más de seis siglos de antigüedad, cuando Hernando, hijo de Cristóbal Colón exportaba a América el aceite de oliva producido en la propiedad. Por aquel entonces, Hacienda Guzmán se convirtió en la mayor fábrica de aceite de oliva a nivel mundial.

Ahora la Fundación Juan Ramón Guillén cuenta con varias propuestas de oleoturismo, cuyos beneficios van a parar a fines solidarios. El visitante podrá realizar una de las siguientes opciones: visita guiada y degustación de aceite de oliva; visita guiada, degustación de aceite de oliva y visita a la recolección; y visita guiada, degustación de aceite de oliva y desayuno. Este proyecto de visitas se está expandiendo a los centros escolares, con el fin de acercar la cultura olivarera a edades tempranas. Toda una sugerencia.

Este proyecto de oleoturismo permite al visitante entrar en uno de los auténticos tesoros de la hacienda: la almazara del siglo XVII. Además, podrá visitar un exclusivo museo de carruajes y contemplar la olivoteca, un museo de olivos vivos con más de 150 variedades diferentes procedentes de los cinco continentes. En este museo al aire libre se puede conocer las características propias de cada una de las variedades.

En definitiva, un sinfín de actividades con el aceite de oliva y su proceso productivo como hilo conductor de una experiencia única y recomendable que nos hará viajar en el tiempo.