La muerte de McCoy Tyner deja al jazz sin uno de sus grandes nombres

Después de dejar el grupo de Coltrane, Tyner tocó como acompañante para gran variedad de músicos , entre ellos, y de manera sorprendente, Ike y Tina Turner , y lideró sus propias bandas, pero no fue hasta los 70 cuando consiguió el reconocimiento que se merecía.

Para algunos críticos, la prueba de la grandeza de McCoy Tyner fue, precisamente, haber acompañado al mítico saxofonista John Coltrane durante cinco años en la década de 1960 sin que ello oscureciese la brillantez del resto de su carrera, ya que su trabajo juntos supuso una revolución del género que sirvió de guía para todos los nuevos pianistas de jazz. De personalidad modesta y tranquila, Tyner logró con su fuerza y sus improvisaciones al piano la atmósfera con la que el saxo de Coltrane remataba temas legendarios como My favorite things o A love supreme.

El pianista en la cumbre de ‘A Love Supreme’

Manuel Barea.- No ha existido en la historia del jazz un cuarteto como aquel al que pertenecieron el pianista McCoy Tyner, el bajista Jimmy Garrison y el baterista Elvin Jones. ¿Por qué? Por ellos, pero sobre todo porque el cuarto –en realidad el primero, el frontman– era John Coltrane . El 9 de diciembre de 1964 grabaron A Love Supreme, una obra maestra. Ya habían avisado con el prodigioso Crescent. Los cuatro han desaparecido ya. El viernes murió el último de ellos, McCoy Tyner, a los 81 años. Hay bellos primeros planos de sus dedos sobre el piano en documentales, imágenes de programas de televisión de la época, a mediados de los sesenta, cuando el grupo ya había coronado la cumbre y continuaba escalando, porque la expansión de los sonidos que Coltrane tenía en la cabeza no conocía límites, no tenía techo. Tyner , junto con Garrison y Jones, lo seguía por senderos aparentemente inextricables. Nunca se perdieron. Fueron descubridores de mundos sonoros que nadie había explorado. Tyner siempre consideró a Coltrane como un profesor y amigo que le hizo crecer. El pianista retuvo también y expresó ese aspecto reflexivo del jazz. Buscaba con su trabajo “algo más que la propia música, una reflexión sobre la propia vida, que manifiesta una evolución”, dijo su familia en un comunicado. Nacido en Filadelfia en 1938, trabajó con orquestas de su ciudad natal en un periodo en el que acompañó a otros ilustres como Kenny Dorhan, Jackie McLean y Max Roach. Formó junto a John Coltrane, Elvin Jones y Jimmy Garrison un cuarteto de gigantes.