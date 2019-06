La colección PlayStation Hits de PS4 recibe tres nuevos juegos

Sony Interactive Entertainment ha anunciado la incorporación de tres nuevos juego al catálogo de PlayStation Hits, la gama económica y selección de grandes exclusivos de PlayStation 4 al tentador precio de 19,99€.

Estas tres nuevas incorporaciones ya están disponibles desde este viernes 28 de junio, tanto en formato físico como digital, y se tratan de:

Horizon Zero Dawn: Complete Edition. Edición completa con todos los contenidos adicionales del galardonado Horizon Zero Dawn, que presenta un mundo exuberante y postapocalíptico en el que la naturaleza se ha adueñado de las ruinas de una civilización olvidada y la humanidad vive en tribus de cazadores recolectores. Las máquinas, criaturas mecánicas de origen desconocido, les han arrebatado el dominio de las tierras salvajes y los jugadores, como la protagonista Aloy, deberán enfrentarse a ellas.

God of War III Remasterizado. Remasterización de la entrega para PS3, en God of War III Remasterizado los jugadores se pondrán en la piel del legendario Kratos, el Fantasma de Esparta, mientras siembra la destrucción y se enfrenta a las deidades de la mitología griega que le traicionaron armado con las mortíferas Espadas del Caos.

Nioh. La historia traslada a los jugadores hasta el sangriento periodo Sengoku, una era en la que las tierras niponas se vieron arrasadas por reinos combatientes. William, un samurái sin maestro, luchará por la fuerza con su espada para abrirse paso allá donde va y acabar con sus enemigos, tanto humanos como demoníacos.

Hasta la fecha, y desde su lanzamiento el pasado año, el catálogo de PlayStation Hits cuenta con más de 30 juegos, y entre los que se incluyen grandes nombres como Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón, Bloodborne, inFamous: Second Son, Until Dawn y The Last of Us Remasterizado.