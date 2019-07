La cantaora Argentina actúa mañana en EEUU en el espectáculo ‘Flamenco y Falla’

Una gira española de la que saldrá el sexto disco de su carrera, ‘Hábitat’

La carrera de Argentina se nutre de trabajo y variedad. En marzo la onubense atendía a Huelva Información con motivo de su participación en la 26ª Exaltación a la Saeta de Huelva, en una entrevista en la que explicaba su reciente éxito en la Bienal de Flamenco de Sevilla y con la vista puesta en los proyectos del futuro. Así, explicaba que tenía en mente “varios discos porque no paro de pensar, siempre inventando algo.

Hay muchos discos guardados pero, poquito a poco, cada uno tendrá su momento. El próximo es Hábitat, que no iba a ser disco porque es un espectáculo que fue diseñado para la Bienal, pero nos ha gustado tanto a todos los que formamos Argentina, Luismi [Baeza] y también mi guitarrista y productor José Quevedo Bolita, y entre los tres hemos llegado a que está muy bien y puede ser un disco en directo bonito, que puede funcionar. Es lo que tenemos en mente”.

La onubense abundaba en ese nuevo proyecto al afirmar que “lo de Hábitat, que no es palabra muy flamenca, tiene su explicación. Siempre me he referido al escenario como mi hábitat natural. De pequeñita improvisaba siempre uno en mi casa, en casa de mi abuela, y le quiero rendir ahora ese homenaje al escenario, que a mí me ha dado tanto y que siempre vi como algo tan difícil de alcanzar y que al final he conseguido”.