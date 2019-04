¡Vuelta a los 90! Anunciada la SEGA Mega Drive Mini

Los jugones que disfrutamos de la época dorada de los años 90 podremos volver a hacerlo con el regreso de una de las consolas que marcó la industria del videojuego gracias al nacimiento de franquicias como Sonic the Hedgehog y Streets of Rage, entre otras.

Ya es oficial. La rumoreada SEGA Mega Drive Mini es real y llegará el 19 de septiembre de 2019 con 40 juegos, dos mandos USB de tres botones, salida HDMI, 60 Hz y la posibilidad de guardar la partida en cualquier momento.

Esta nueva versión será un 55% más pequeña que la original y de su rediseño se encargan algunos responsables del equipo original de Mega Drive, quienes aseguran que introducirán detalles como poder abrir la ranura de los cartuchos y mover el deslizador del volumen, pese a que no contará con puerto mini Jack, como sí lo hacía la original. Tampoco será compatible con mandos originales al pasar a usar USB como puerto de entrada.

Por el momento han sido confirmados los 10 primeros juegos que incluirá esta SEGA Mega Drive Mini:

Sonic the HedgehogEcco the DolphinCastlevania: BloodlinesSpace Harrier 2Shining ForceDr. Robotnik’s Mean Bean MachineToeJam & EarlComix ZoneAltered BeastGunstar Heroes

A diferencia de lo que os hemos contado, que será como se lanzará en Europa y América, Japón tendrá dos versiones de la consola: una con dos mandos y otra con un mando de seis botones. También habrá diferencias en el catálogo, pues para el país nipón se incluirán títulos como Madou Monogatari, Puyo Puyo Tsu, Rent a Hero, Vampire Killer y Wrestleball.