'TAPE: Unveil the Memories' anuncia edición física y versión mejorada para PS5

El pasado mes de abril se estrenó digitalmente, en PC y PS4, TAPE: Unveil the Memories, una aventura narrativa de misterio en primera persona basada en la Galicia de los años 90 y desarrollada por el estudio madrileño BlackChiliGoat en colaboración con PlayStation Talents.

Ahora, unos meses más tarde, TAPE: Unveil the Memories se re-estrenará en PlayStation 5 con una nueva versión que aprovechará el potencial de la consola de Sony gracias a Resolución 4K, vibración háptica, gatillos adaptativos y un envolvente sonido 3D en DualSense.

Esta nueva y mejorada versión del indie español llegará en formato digital y, gracias a Meridiem Games, también en formato físico con una edición llamada Director’s Edition, y que incluye una funda especial, 3 postales de las películas del director protagonista del videojuego, una carta de Iria, y el storyboard del prólogo inédito.

Para aquellos que no lo conozcan, TAPE: Unveil the Memories presenta la historia de Iria, una chica de un ficticio pueblo inspirado en las tierras gallegas, quien recibe una cinta VHS de su padre, un famoso cineasta de terror, pidiéndole ayuda. Es en ese momento cuando nuestra protagonista se ve sumergida en sus recuerdos, donde deberá usar la vieja cámara de su padre para descubrir los oscuros secretos de su familia.

La apuesta jugable destaca por una mecánica que permite a los jugadores avanzar, rebobinar y pausar el tiempo para interactuar con los objetos; y con ello, según avancemos, que el escenario cambie y podamos abrirnos paso por las memorias del padre de Iria hasta descifrar su destino.

Si aún no lo has jugado en PC (Steam) o PlayStation 4, o si quieres revivirlo con mejores características técnicas, esta nueva versión de TAPE: Unveil the Memories y su Director’s Edition se vuelven una apuesta muy interesante para el Halloween de este 2022.

