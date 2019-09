“Afortunadamente ya parece que está todo bajo control”, comenta Miranda

David de Miranda respira hoy algo más de optimismo. Sus seguidores y aficionados también porque el torero tiene su alta hospitalaria. David ha hablado con Huelva Información sobre su estado e intenciones para los próximos días. No se han cumplido afortunadamente los peores presagios y los daños en la vértebra D12 no fundamentan ya tanta preocupación como en un principio se hizo llegar desde los estudios preliminares en el hospital Santa Bárbara de Soria y que ahora han descartado las diversas pruebas diagnosticas: radiografías, escáner TAC..., realizadas en Madrid en donde el equipo médico sí ha confirmado la fractura de las vértebras S1 y L5, fracturas que están estabilizadas y controladas.

"Mañana o pasado me probaré en el campo y decidiremos como debe ser ese regreso a las plazas”

Tras dos días en el Centro de Recuperación de Coslada, David de Miranda recibía en la mañana de ayer el alta médica y viajó hasta Huelva para proseguir la recuperación en su domicilio.

Ese alta no significa que haya remitido la rotura del resto de vértebras sino que los médicos de Coslada han reparado a través de los resultados que lo que afecta a la D12 no es rotura sino una calcificación que en modo alguno pertenece a este percance y si muy probablemente al de hace dos años. Un día antes de este alta la conversación en la noche con su apoderado no era sino con la pesadumbre propia de como se había parado la temporada y sobre todo el sufrimiento del torero con este nuevo percance de huesos.

Mas si la felicidad total existe David de Miranda era ayer dueño de ella. La voz así lo denota cuando a través del teléfono hablamos sobre su actualidad más inmediata. “Muy contento. Acabo de llegar a Huelva (siete de la tarde) y después de estos tres días lo mejor que podían decirme es que todo está estabilizado y en la progresión debida para intentar torear lo antes posible. Ha sido una tremenda alegría que los médicos nos dieran carta blanca para viajar a casa a donde acabo de llegar ahora mismo. Ayer hablábamos con los doctores y me han tranquilizado mucho porque el estado de la vértebra D12 era la que más ensombrecía el diagnostico precisamente porque en el hospital de Soria las radiografías habían enseñado una alteración junto a la inflación y el trauma que presentaba y realmente nos preocupó. Finalmente y una vez que pasaron dos días en Coslada los doctores han detectado que era una especie de calcificación en esa vértebra y que ahora mismo no representa más complicación que el dolor que provoca el percance, que no es poco”.

Analgésicos, tiempo, descanso y desde luego esa felicidad que cura más allá de otra medicina. David ha conocido en estos días toda la preocupación de la gente. Ya fuese o no del toro el triguereño sabe que su figura es algo que trasciende a su gente más cercana. Miranda es un personaje de la temporada y cuando su ausencia provoca tener que buscar sustitutos en los festejos donde está anunciado el torero sabe que el tiempo forma parte de su responsabilidad.

“Me apetece mucho volver a torear pero tengo claro que si no estoy no voy a engañar a ningún público”

“Quiero volver lo antes posible pero hacerlo significa que me pueda sentir en buenas condiciones físicas. El dolor está ahí como hemos dicho pero con esa especie de faja fuerte que me han recetado los doctores la lesión me permite hacer ciertos esfuerzos y cuidar la lesión. Quiero probarme en los próximos días y ver que pasa, estar seguro del paso a dar y decidir. Me apetece mucho salir a torear pero no voy a engañar a nadie. Creo que esa prueba decidirá los pasos a seguir. Si sale bien el tema del campo, la segunda estación es Cortegana y si Cortegana es satisfactoria físicamente vendrá Albacete. Pienso que es lo normal”, dice el torero.

Todos los componentes de su equipo quieren huir de una euforia injustificada porque la recuperación debe seguir pero en definitiva sí queda constancia de que las noticias que hoy trae consigo el torero son muy esperanzadoras. En la inmediatez de festejos está Cortegana el próximo día 7 de septiembre, fecha que se antoja ahora mismo bastante inalcanzable para Miranda puesto que apenas quedan cuatro días. Un poco más allá, Albacete el 11 de este mes. El tiempo dirá porque con los toreros no hay quien acierte. Lo mejor de todo es que hoy se está hablando de afrontar fechas cuando hace dos días las expectativas estaban muchísimo más lejanas. Esa es la gran noticia en torno a David de Miranda.