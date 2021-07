María José Arenas: “Huelva tiene grandes músicos que necesitan más apoyo institucional”

–¿Qué significa para usted participar en el Festival de Isla Cristina? ¿Y puede hablarnos de la obra suya que se va a estrenar?

–Un privilegio. Y es un deber de todos cuidarlo. Mi inquietud de 2019 ante la obra que estrené se vio recompensada con creces en la acogida del público, entre ellos mis paisanos. 2020 iba a ser la conmemoración del 250 aniversario del nacimiento de Beethoven. Pero la pandemia nos obligó a aplazarla a este año. Me inspiré en una de sus creaciones emblemáticas: la Gran fuga. El título Die letzte Hand Klopf an die Wand hace referencia a un verso de Des Knaben Wunderhorn de Adorno. Poema representativo de la última etapa del compositor.

–¿Cómo ve el panorama de la composición actualmente en España? ¿Se estimula a las jóvenes generaciones en los conservatorios?

–Actualmente dispone de buena salud. En los grandes conservatorios españoles hay compositores de reputación, a diferencia del pasado. No obstante, todavía estamos lejos de alcanzar las cotas del resto de Europa.

–¿Se muestra optimista en este periodo posterior a la crisis de la pandemia? ¿Cree que esta crisis que nos ha afectado a todos ha incrementado el interés por la música?

–La pandemia puso en valor cuestiones indiscutibles. La primera es que la música es una necesidad del ser humano, y había que buscar nuevos formatos, como el streaming. No teniendo comparación con la música en vivo y en directo, sí había viabilidad. La opción on-line permitió una continuidad.

–En su opinión, respecto a la música clásica, ¿qué cualidades encuentra en la provincia de Huelva y qué aspectos necesita mejorar?

–Soy crítica en los lugares que me afectan personalmente, como Huelva y Cádiz. Ambas provincias no están al nivel de sus vecinas, no en calidad de músicos; sino en la implicación de instituciones. Pero soy optimista porque en esta tierra tenemos gente con ganas de cambiar la situación de la música en Huelva, como la reciente creación de la Orquesta clásica de Huelva, el Festival de música Isla Cristina o el nuevo Festival de Bonares. Yo soy profesora del Conservatorio superior de música de Sevilla y recibo con alegría a alumnos procedentes del conservatorio de Huelva, y traen un gran nivel.

–De lo que llevamos de milenio, ¿cuál ha sido a su juicio la gran aportación o el gran avance al estilo de la música contemporánea internacional?

–Lo más importante es la confirmación de que la música actual es ecléctica. Hoy conviven diferentes tendencias, y son compatibles en las programaciones. Ejemplo, el Taller de compositoras del festival de música española de Cádiz, que lleva ya dieciséis ediciones. Ahí existen estilos de lo más dispares y puedo decir, que participo en él, que todos los miembros nos respetamos.

–¿Cuál ha sido su experiencia más gratificante de su andadura como compositora?

– Como la composición me ha proporcionado momentos inolvidables, es difícil elegor una sola. Cito dos: una, la de escribir una obra para el trío Arbós, titulada Resiliencias, en 2018. Otra, el estreno de mi obra Los tiempos del porvenir, de la mano de Kathleen Balfé, en noviembre de 2020. El día del estreno estaba embarazada de casi nueve meses y a los cuatro días nació mi hijo.

–¿Podría hablarnos de sus proyectos próximos?

– El estreno de una obra para soprano y piano: Ni aurora fue, encargo del pianista Albert Nieto sobre tres poemas de Ángela Figuera Aymerich, poetisa de posguerra que residió en Huelva. Para mí ha sido maravilloso descubrir su poesía y ponerle música. Estaré en septiembre en el Festival de música de León con Babaluayé, cuarteto de saxofones; y de nuevo en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela con Maktub II, obra para arpa. Estoy componiendo una obra para clarinete y piano y otra para guitarra.