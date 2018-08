Judi Dench completa la nómina de galardonados con el Premio Donostia

La actriz británica Judi Dench será distinguida con el Premio Donostia en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará entre los días 21 y 29 de septiembre.

El Zinemaldia hizo pública ayer la decisión de conceder este galardón que reconoce la trayectoria de los profesionales del cine a Judi Dench, cuyo nombre se suma así a los del realizador japonés Hirokazu Kore-eda y el productor, director y actor estadounidense Danny DeVito, que serán también Premios Donostia en la 66 edición del certamen.

La entrega del galardón tendrá lugar el 25 de septiembre en una ceremonia a la que seguirá la proyección de Red Joan (2018), de Trevor Nunn, en la que Dench encarna a una mujer acusada de espiar para el KBG.

Considerada una de las grandes damas de la escena británica, Judi Dench ha estado nominada siete veces al Oscar a mejor actriz (las tres primeras como mejor secundaria y las cuatro siguientes como protagonista) y ganó la estatuilla como mejor intérprete secundaria en 1999 por su interpretación de la reina Elizabeth en Shakespeare in Love (1998). Además posee nueve premios Bafta y un Globo de Oro, entre otros importantes reconocimientos.

Nacida en York en 1934 dio sus primeros pasos en la interpretación en la Royal Shakespeare Company y entre los años sesenta y ochenta su carrera se centró sobre todo en el teatro.

Tras su debut en la gran pantalla en 1964, ha trabajado con algunos de los cineastas más reputados del panorama internacional, como James Ivory en Una habitación con vistas (1985), y Kenneth Branagh, con quien ha colaborado en una decena de títulos entre ellos la reciente Asesinato en Orient Express, estrenada en noviembre último.

Entre sus papeles más conocidos por el gran público figura el de jefa de espías M en la última saga de James Bond en títulos como Goldeneye (1995), Tomorrow never dies (1997), El mundo nunca es suficiente (2000) y Bond (2002).

En 2012, Dench reveló que sufría una degeneración macular que le imposibilita para leer los guiones.Esta circunstancia no la ha apartado de la profesión, y el próximo año protagonizará el nuevo título de Branagh Aremis Fowl y Six Mintues to Midnight, de Andy Goddard.