John Conde: "Cuando maduras lo ves todo más claro y no te importa tanto dar saltos al vacío"

John Conde está en vena. En realidad, nunca ha dejado de estarlo. Acumula tres décadas de grabaciones a sus espaldas con bandas y como músico de sesión, pero es ahora, con la lucidez y la pausa que da la madurez, cuando por fin se ha decidido a lanzar su primer disco en solitario. 'Toro' es John Conde en sí mismo. Un trabajo que resume la personalidad de un músico, que no solo guitarrista, con una amplitud de miras propia de los grandes.

Su eclecticismo y versatilidad como artista quedan plasmados en este álbum en el que muestra su lado más personal a través de melodías teñidas de western, rock andaluz, surf guitar o mexican. Un carrusel de emociones que resume lo que es John Conde: un músico con mayúsculas.

P: Después de 30 años grabando discos como miembro de varios grupos y como músico de sesión, por fin te has decidido a lanzarte en solitario. ¿Por qué ahora?

R: Pues era algo que tenía pendiente desde hace mucho tiempo, pero debido al exceso de trabajo con mis bandas y proyectos en general no encontraba el marco adecuado para ello. Entonces llegó el confinamiento y …¡boom! Aquí está el disco.

P: Escuchando ‘Toro’ da sensación de que es un disco muy personal en el que has volcado toda tu esencia.

R: Una parte de la idea estaba bastante definida. El tiempo de componer e investigar el concepto del disco me llevó algo más de tiempo junto con mi productor. Una vez hice la maquetación de los temas y las escuchó el productor esperamos a poder salir de casa para ir al estudio. Fue un proceso lento, pero tampoco había prisa.

P: Siempre has demostrado una gran versatilidad en la música. Esto también lo has trasladado al disco, que es un auténtico carrusel de emociones y de influencias.

R: Sí claro, es un disco muy retro, con muchas influencias, contiene varios de los géneros musicales que siempre me gustaron mucho y nunca pude hacer, como la música western, fronteriza, y es muy cañí. No me gustan las etiquetas, me parece limitar la creatividad, y yo afortunadamente lo he tenido claro siempre, aunque cuando eres más adulto y maduro lo ves todo más claro y te importa menos dar saltos al vacío. Pero por si acaso, yo llevo siempre un paracaídas (risas).

P: Rubén Díez, con el que sueles hacer música celta, ha sido el productor del disco. ¿Qué ha sido capaz de sacar de ti y de tu música que quizás solo te habría costado más o no habrías encontrado?

R: Rubén es un músico excepcional y muy reputado. Tengo la suerte de trabajar con él desde hace más de 20 años y conoce muy bien mis posibilidades. Él fue el que dijo "John, hay que grabar Toro ,es el momento". Y claro, yo me lancé de cabeza.

P:Te has rodeado de buenos amigos y, sobre todo, grandes músicos en la grabación ¿Qué te han aportado las colaboraciones y cuánto han influido en el resultado final?

R: Cuando se buscan colaboraciones lo que se pretende es que esté presente el sello de cada artista reflejado en el tema. Así que me gusta dar libertad a los invitados para que se note su personalidad. Penélope Watson, Joel Cruz (Los Cojolites) desde México, Pedro Rodríguez con su armónica, Katerina Chichicovf con los cantes tradicionales... La verdad es que ha sido todo muy guay. Es espectacular trabajar con estos grandes artistas.

P: Hace un par de semanas llenaste el Gran Teatro en tu presentación. ¿Qué sensaciones te llevas de ese concierto?

R: ¡Joder! Llenamos el Gran Teatro de Huelva aun con tantas restricciones y miedos de mucha gente.Fue una auténtica pasada. Un día muy especial. Solo tengo palabras bonitas para toda la gente de Huelva que se está volcando con el proyecto.

P: Este jueves te presentas en un formato totalmente diferente, a pie de calle y muy cerca del público. ¿Qué matices de ‘Toro’ podrá disfrutar el público en este formato más íntimo?

R: Será un pequeño escenario a pie de calle, vamos a hacer los temas del disco y a estar muy cercanos a la gente. Será una especie de unplugged, pero enchufados.

P: Al margen de tu disco, sigues llevando adelante otros proyectos como dirigir el ‘Combo Rock’. Tú que lo palpas de cerca, ¿cómo está la cantera de la música onubense? ¿Qué te aporta trabajar con gente tan joven?

R: El Combo Rock es ya un referente para la juventud musical de Huelva. Es absolutamente gratificante para mí compartir y dirigir a tantos jóvenes desde 2010 hasta hoy. La cantera es ya un realidad, y lo que viene es muy grande.