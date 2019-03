Homenaje póstumo de la Peña Flamenca de Huelva a José Gómez ‘Pepe El Terrible’

El pasado día 15 la Peña Flamenca de Huelva tributó un homenaje póstumo a su querido socio Pepe El Terrible, tan acertado como merecido por la vinculación entrega y cariño del mismo a su Peña. El amplio salón de la Peña presentaba el aspecto de las grandes noches, lleno de público encabezado por el presidente, la junta directiva y los socios de la peña anfitriona, socios de las distintas peñas flamencas de la capital y provincia, miembros de la Federación de Peñas Flamencas de Huelva, profesionales, aficionados y amigos, Patricio Barrios, exdirector de Atlantic Copper, José Manuel de la Corte, Rafael López Pavón, acompañados de su respectivas esposas, viuda, hijos, nietos y familiares del homenajeado, como Francisco Gómez Rubens, que dirigió unas palabras al mismo.

El acto estuvo presentado por el socio y cantaor Andrés El Lepe, con la soltura y gracia que le caracteriza, recordándonos al que fue su amigo y con el que tantas actuaciones compartió. Se proyectó un vídeo del homenajeado efectuado por sus excompañeros y amigos Antonio Dovao y Juan Fernando González, recordando actuaciones, vivencias, charlas y viajes vividos con él, llenos de nostalgia y momentos agradables y simpáticos que tuvimos la dicha de vivir con nuestro Terrible. A continuación fue requerida mi presencia en el escenario para recordar todo lo que aportó como miembro del cuadro de cante de la Peña Flamenca, durante muchos años, en sus múltiples viajes por España. Dio paso El Lepe a presentar el desfile de aficionados, cantaores y guitarristas que querían sumarse al merecido homenaje a su amigo Pepe, en esta noche dedicada a su persona por su Peña Flamenca en la que actuaron, al cante, Ángel Romero, Caridad Vázquez, Carlos Cruz, Juan Fernando González, Rafael Becerra El Tato, Andrés El Lepe, y Mario Garrido; a la guitarra, Carmelo Picón y El Sherry. De cómo estuvieron y actuaron como artistas no podríamos hablar, pues sería muy difícil transmitir el estado de todos los que participaron, la forma de expresar sus sentimientos, el cariño y entrega que pusieron en la interpretación de sus cantes o toques, esa manera de sentir el flamenco poniéndole corazón y dándolo todo, que transmitió al público asistente, en cada actuación, volcándose en intensos y prolongados aplausos a los artistas.

Se proyectó un vídeo del homenajeado efectuado por sus excompañeros y amigos Antonio Dovao y Juan Fernando González

De mágica podríamos catalogar la noche, en la que no podía faltar y de hecho no faltó, haciendo su aparición por la misma el conocido duende del flamenco, dejando todo el misterio y arte que lleva consigo, repartiéndolos en todos los que se sumaron y actuaron, toda vez que sabía que esa noche tratándose de a quien estaba dedicado el acto, no podía faltar este místico personaje tan solicitado y necesario en el mundo flamenco.

A la conclusión del acto el vicepresidente de la entidad Jaime Engelmo hizo entrega a la viuda de Pepe El Terrible, en presencia de hijos y nietos, de un hermoso pergamino como recuerdo de dicho homenaje dedicado a su querido, entrañable e inolvidable esposo, lleno de emotividad y cariño, que fue acogido y aplaudido por todos los que vivieron ese maravilloso homenaje a uno de los mas populares socios que ha tenido la Peña Flamenca de Huelva. Que la Virgen de la Cinta y del Rocío te hayan acogidos bajo sus mantos.