‘GTA VI’ está en desarrollo.

Casi 9 años después del lanzamiento de GTA V, Rockstar Games ha puesto fin a decenas de rumores acerca del próximo lanzamiento de su franquicia más gamberra de acción en mundo abierto.

A través de su página web, la compañía norteamericana ha compartido un mensaje a los fans confirmando “el desarrollo activo de la próxima entrega de la serie Grand Theft Auto“, que actualmente está en progreso y pretende mantener el objetivo de cada entrega: ir “mucho más allá” de lo que han ofrecido anteriormente.

No se revelaron más detalles o informaciones sobre esta próxima entrega, y tampoco se confirma que su título sea GTA VI, GTA 6 o Grand Theft Auto VI; aunque sería lo más probable siguiendo la tendencia previa de la compañía.

Junto a este anuncio también se ha confirmado que GTA V y GTA Online se lanzarán el próximo 15 de marzo en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, aumentando así la longevidad de esta popular entrega, que originalmente se lanzó en la generación de PS3 y Xbox 360, y posteriormente llegó también a PS4 y Xbox One.

Al respecto de este lanzamiento, Rockstar ha detallado que estas nuevas versiones de GTA V “presentan nuevos modos de gráficos con resolución de hasta 4K, hasta 60 frames por segundo, mejoras en texturas y distancia de dibujado, opciones de HDR y ray-tracing“, y que también ofrecen “los avances técnicos de la última generación de consolas con tiempos de carga más rápidos, audio 3D inmersivo, características específicas de cada plataforma como feedback háptico avanzado y mucho más.”

“Los jugadores de PS4 y Xbox One que deseen continuar su viaje en la nueva generación de hardware, podrán transferir tanto su progreso en el modo historia de GTA V como sus personajes actuales y progresión en GTA Online a PS5 y Xbox Series X|S, con una única migración en el lanzamiento”, añadió la compañía.

El presente año 2022 apunta a convertirse en un gran año para Nintendo Switch, que hace apenas unos días que ha estrenado el exitoso y aclamado Leyendas Pokémon: Arceus, y muy pronto continuará dando la bienvenida a más potenciales éxitos de su catálogo.

La información proviene del último reporte financiero de la compañía japonesa, donde Nintendo asegura que esperados títulos como Bayonetta 3, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 y Splatoon 3 se lanzarán este año.

A estos lanzamientos sin fecha ni ventana de comercialización se suma también Mario + Rabbids: Spark of Hope, la secuela del juego de estrategia Mario + Rabbids: Kingdom Battle de Ubisoft, que tampoco concreta cuándo será lanzado.Como curiosidad cabe comentar que este reporte financiero hace mención a otro anticipado lanzamiento: Metroid Prime 4, al que se le asigna una fecha aún por anunciar y que, por lo tanto; se aleja del presente año 2022, como todo apuntaba hasta el momento.

Finalmente, y junto a esta noticia, Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, ha emitido unas declaraciones asegurando que “Nintendo Switch se encuentra justo en la mitad de su ciclo de vida“, que ha superado las ventas de PS4 y Wii, y que la compañía ya trabaja en su próxima consola, que probablemente se lance en torno a 2026 o 2027 (teniendo en cuenta que la consola híbrida llegó en 2017 y se encuentra en la mitad de su vida).