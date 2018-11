El Festival de Cine Iberoamericano se abre al público en su 44 edición

“Hay contenidos pensados especialmente para los jóvenes, como el ciclo de Cine y Valores o los encuentros con creadores del IAJ y la SGAE, de acceso gratuito la mayoría. Hay interés en acercar a creadores de toda Iberoamérica y en particular andaluces y españoles”.

Una película para cada tipo de público

Manuel H. Martín se encuentra satisfecho de la programación que han confeccionado para la 44 edición que comienza el viernes. Sobre todo se muestra orgulloso de la Sección Oficial a Concurso, “bastante variada”, dice, “para que cualquier tipo de público pueda encontrar su película”. Prevalece la línea que se ha marcado de “intentar combinar cine de autor y cine más abierto al gran público”, al que, en definitiva, recuerda, se debe el certamen. “Hay que pensar siempre que el Festival es de Huelva y no es particular. Por eso el equipo debe pensar siempre en programar para la máxima amplitud de público posible”. El director del Iberoamericano asegura que la dedicatoria de este año a República Dominicana y su cine, con películas representativas en varias secciones, va a deparar “algún momento especial” que espera sea del gusto de todos. En este marco, y en el general de la muestra, cree que no hay que perder perspectiva de la importancia que tiene Huelva como oportunidad para el encuentro de cineastas a todos los niveles. También para aquellos que empiezan, como los programados en Talento Andaluz y Cortos Onubenses. De ellos es también este festival.