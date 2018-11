'La Script' recibirá el Premio Cine y Valores de 'Huelva Información'

El diario Huelva Información entregará el día 18 de este mes, en el marco del Festival de Cine Iberoamericano, el tercer Premio Cine y Valores al programa 'La Script', que cumple ya su séptima temporada en la 'Cadena Ser'.

El compromiso y la labor social y cultural que, en el ámbito del periodismo cinematográfico desarrolla este espacio, dirigido por María Guerra, se ven reconocidos con este galardón, que en sus anteriores ediciones fueron entregados al programa de TVE Días de Cine y al profesor Francisco Regueira, creador de la Semana de Cine Iberoamericano del Centro Penitenciario de Huelva.

"Estamos muy contentos de recibir este premio porque el cine es entretenimiento y arte, pero también un espejo de la sociedad. Nosotros hacemos un programa en el que vemos el cine con una óptica social y de compromiso: nos interesa mucho quién, qué y cómo se cuentan las cosas. Así que, en ese sentido, nos hace muchísima ilusión recibir este premio porque el cine es un transmisor de valores y el periodismo también", aseguró ayer la directora del programa.

Guerra recordó que 'La Script' nació con la crisis, tras la cancelación de 'El cine de lo que yo te diga', y valoró que se trata de un programa interesante en el sentido de que une a dos generaciones de periodistas. Por un lado, a Elio Castro y a ella, que ya eran compañeros en el anterior espacio, y por otro, a los millennials Pepa Blanes, José Manuel Romero y Juan Aranz. De este modo, "en un momento en el que hay mucha fractura, es importante que haya una transmisión entre generaciones y es un orgullo que el aprendizaje vaya en las dos direcciones".

El germen del espacio, en cualquier caso, es el blog que la propia periodista inició en 2010. De ahí, se convirtió en un programa que pasó por etapas online (debido al peso del imperio del fútbol) y que, ya desde su inicio, nació con vocación feminista en unos tiempos en los que aún no había atisbo del Me Too.

La cultura, según valora, es una de las secciones periodísticas más masculinizadas, sobre todo en lo que a crítica se refiere. Y eso que en el periodismo "la espina dorsal –las que están en las puertas de los sitios y en las ruedas de prensa– son mujeres", mientras que las decisiones y jefaturas son masculinas. Y al estar tan masculinizada, la crítica del periodismo de cine proyecta "un mundo de valores determinado".

Por contra, según asegura Guerra, en 'La Script' "somos informadoras pero también críticas y estamos muy satisfechas de poder serlo". Por ello, el equipo de profesionales que dirige está "conquistando el oeste todos los días". No en vano, se trata, en definitiva, de que "el cine no sea un desengrasante informativo" y de "comprometernos con el arte y su interpretación política y social".

Otros de los aciertos del espacio es la capacidad de "conectar" con una generación de más edad –propia tal vez de la cadena– y otra más joven a través de las redes. En este sentido, cada oyente es igual de valioso. Así, el equipo no realiza un programa para un grupo específico, sino que busca llegar a un público generalista, desde una mirada crítica y tampoco de modo muy solemne.

Para prueba, los vídeos "muy gansos" que graban. Porque el humor también es una manera de ejercer la crítica y es importante. Así, lejos del autoencumbramiento de algunos críticos de cine, la premisa de 'La Script' es que "todo se puede decir desde una sonrisa, sin ofender y riéndonos de nosotras mismas". Y es que el propio cine, como arte, necesita libertad de expresión.

"Da la sensación de que vivimos en un momento de mucha corrección política y de mucho miedo a ofender a los demás. Y en este sentido, el hecho de que nosotros animamos y seguimos a las directoras, no significa que el cine se tenga que convertir en un soldado o que nosotros queramos que las películas sean obedientes", comentó.

Por lo tanto, tiene que haber libertad de expresión y un acercamiento a las obras de arte "con respeto y sentido crítico". Esa mirada crítica, que "no pontificadora", es la esencia del periodismo cultural que, como mediador, desarrolla este espacio.

El equipo de 'La Script' recibirá el premio de Huelva Información en el marco del Festival de Cine Iberoamericano, un certamen que, según Guerra, es "fundamental, siempre ha estado ahí, es un puente que cruza el Atlántico de forma natural y que ha ido más, con muy buena presencia". Además, se vive un momento de conexión entre ambas cinematografías, toda vez que "España necesita a Latinoamérica, que es muy bien recibida en España".

Por su parte, el director del festival, Manuel H. Martín, aseguró que desde el Iberoamericano están "encantados de que Huelva Información, ya en este tercer año de colaboración con el Festival de Cine Iberomericano, otorgue su reconocimiento a la labor social y cultural de entidades, profesionales y medios por sus valores y por lo que significan en el ámbito del periodismo cultural y cinematográfico".