Concha Velasco, Premio Max de Honor 2019

Concha Velasco ha sido galardonada con el Premio Max de Honor 2019 "por ser una figura clave en las artes escénicas", por su trayectoria como intérprete y como "figura pionera del teatro musical español". El jurado también ha destacado "su compromiso con la figura femenina".

La actriz vallisoletana recibirá el galardón el próximo 20 de mayo en el Teatro Calderón de Valladolid, su ciudad natal, durante la ceremonia de la XXII edición de los Premios Max de las Artes Escénicas, ha informado en un comunicado de la Fundación SGAE, organizadora de los premios.

Tras conocer la noticia, la actriz ha declarado recibir el premio "ilusionada y con un enorme respeto por lo que significa". "Además, me lo entregan en el Teatro Calderón de Valladolid, un escenario que me ha dado mucho", ha agregado. "Estoy ilusionada por lo que significa para mí. Ya tengo un Max a la mejor productora y he sido finalista en varias ocasiones, que se me conceda ahora el premio Max de Honor es importantísimo", ha señalado.

Concepción Velasco Varona nació en Valladolid en 1939, ciudad de la que recibió la Medalla de Oro y en la que ostenta una calle con su nombre. Actriz de teatro y cine, cantante, bailarina y presentadora de televisión, ha participado en más de 80 películas y en una treintena de obras teatrales, y es uno de los nombres más queridos de la escena española.

Recibió un Premio Max en 2002 a Mejor Espectáculo Musical por Hello Dolly! y es una de las pioneras del teatro musical en España, además de uno de los rostros imprescindibles del cine español.

Formada en baile español y danza clásica desde pequeña, pisó por primera vez un escenario con tan sólo diez años y trabajó en el ballet de la Compañía Nacional de Ópera y en la compañía de flamenco de Manolo Caracol.

Presentadora de televisión y conocida por sus papeles en el cine, para la actriz su pasión es el teatro y "también el espectador. Subirme al escenario me permite abstenerme de cuánto me rodea y entregarme al personaje que estoy haciendo en ese momento. Estoy muy agradecida al espectador por su cariño. ¡Le debo tanto!", confiesa.

Entre sus obras teatrales más conocidas están Mamá, quiero ser artista (1986), Carmen, Carmen (1988) , La truhana (1992) o Las manzanas del viernes (1999). Recientemente ha trabajado en Hécuba (2013), en La Reina Juana (2014) y El funeral, espectáculo con el que actualmente se encuentra de gira.

En años anteriores el galardón ha recaído en nombres como José Sanchis Sinisterra (2018); Lola Herrera (2016); Rosa Maria Sardà (2015); Ana Diosdado (2013); Julia Gutiérrez Caba (2012); Miguel Narros (2009); Víctor Ullate (2008); Antonio Gala (2001); Adolfo Marsillach (2000) o Antonio Buero Vallejo (1999).