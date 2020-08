“Mañana comienza la feria que más satisfacción nos ha producido montar”

No son tiempos fáciles para el toreo. La utopía de que el bicho nos abandonaría para este verano no se ha cumplido y anda cual burel corraleao pegando arrancadas a diestro y siniestro. La empresa de Huelva ha entendido que lo mejor era poner la muleta por delante y arriesgar faena. Carlos Pereda, uno de sus responsables encara opiniones y situación sobre lo que se avecina a poco de que mañana comience. No es fácil pero lo tiene claro.

–¿Sensaciones que crujen en su cabeza a pocas horas de que comience todo esto?

–Mucha alegría y mucha felicidad sobre todo por este año. Este año más que nunca porque es muy especial por todo. Es un año donde no hay dinero para nadie, que sabes que si ocurre algo es que pierdas dinero y si no ocurre pues vas a empatar, que al menos ese sigue siendo nuestro objetivo porque no dejamos de ser una empresa pero dinero no va a haber casi con toda seguridad. Dinero para nadie y sin embargo es precisamente eso que hace que ocurra la feria lo que me deja muy feliz. Sinceramente, muy feliz porque el objetivo de luchar por el toro, el aficionado y la Fiesta va a compensar muchas cosas que no te deja el dinero. Que no haya un año en blanco, que con más o menos alegría, con mascarilla, con aforo, con lo que tú quieras, pero que entre todos tiremos para adelante. Fíjate la cantidad de plazas y ferias que por circunstancias de las que yo no voy a opinar se han quedado sin toros y por el contrario Huelva si los tiene. Esa es la principal taquilla que vamos a hacer, la de ilusionarnos y aguantar hasta que llegue otro año más favorable. Mi mayor satisfacción es que un tres de agosto Huelva no se va a quedar sin toros.

"La mejor sensacion y satisfacción que me llega es que un tres de agosto Huelva no se va a quedar sin toros"

–Repercusión grande en todos los ámbitos, sin duda.

–Desde luego. Creo que esto ha puesto a Huelva en el centro del toreo de toda España. Ha sido grandísimo el interés de todos los medios informativos. Las opiniones nos han llegado de todas las formas. De apoyo, de duda, en fin que se ha hablado de la feria de Huelva y antes de que empiece y ojalá de muchos argumentos para hablar bien de ella después de que los toreros hayan asumido el papel importante que tienen en ella.

–¿Si diese tiempo a perfilar algo en la feria, ¿qué sería?

–Yo estoy contento con lo que tenemos. Hombre me hubiese gustado que hubiesen estado las grandes figuras como Morante o Roca Rey e incluso Talavante. Pero Morante se había hecho la fecha del Puerto y ya no se veía en Huelva y tanto Roca Rey, que dice que empieza en septiembre como Talavante que ha dejado el año en blanco la cosa nos dejaba pocas opciones. Todo eso no quita para nada que sea una feria muy compensada. Tiene a Miranda que es una de las ilusiones nuestras, no se ha dejado de lado al aficionado al caballo con la presencia de Andrés Romero, Aguado fue la gran ilusión de esta plaza…bueno hay cosas atractivas en los dos carteles que se han formado.

–¿Cómo va la taquilla?

–Muy compensada la venta para las dos corridas. Se ha vendido casi un ochenta por ciento y el tirón último de taquilla pienso que va a rematar bien la cosa. Creo que la mayor satisfacción es que en estos momentos tan críticos podamos finamente poner en taquilla el cartel de No hay billetes las dos tardes. Sé que hay muchas cosas que juegan en contra porque el miedo de la pandemia convive con nosotros, la economía no está para tirar cohetes, mucho ERTE y el esfuerzo del aficionado también es grande. Con todo eso hemos contado. Y no solo con eso sino que sabíamos incluso que aun queriendo venir a los toros muchos abonados no iban a poder hacerlo porque su media de edad es alta y se les hace un mundo luchar con todo esto. Pero aun así siempre quisimos tirar para adelante esta feria.

"Hay que dar ejemplo en cuanto a responsabilidad y hemos desinfectado la plaza a mala leche"

–La seguridad de la feria, Carlos. La habéis reivindicado mucho, casi como la principal bandera de esta apuesta.

–Es lo más importante por encima de todo. El aficionado tiene que ir seguro y no se puede jugar con eso haciendo simulacros de nada. No va haber seguridad porque nos pongamos bonitos y presentemos un plan de contingencia. Una vez que hemos puesto los medios también el aficionado tiene que ayudar a conservar esa seguridad. Gel, mascarilla y responsabilidad. No, con eso no se puede jugar y además al mundo del toro siempre se nos va a pedir dos tramos más que a nadie. Bueno, pues si hay que dar ejemplo lo damos. Ahí hemos ido a por todas y la desinfección a la que hemos sometido la plaza no se ha hecho nunca en su historia. Todo lo que se ha proyectado se ha hecho de verdad, nada de escaparates ni postureo. Si te sirve el titular pon que hemos desinfectado a mala leche.

–Le iba a preguntar si a priori había merecido la pena todo esto, pero le veo tan eufórico que estoy por obviar la cuestión.

–No lo hagas. Di por favor que más que ningún año convencido estoy que esta era la feria por la que había que apostar y se ha hecho con el corazón, no con la cartera.