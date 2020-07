Huelva presenta sus carteles y hace arrancar una atípica feria taurina a principios de agosto

Cobraron vida oficial los carteles de estas Colombinas tan atípicas que nos ha tocado lidiar en este 2020.Cobraron vida y con ello todo lo adelantado por Huelva Información en víspera de que el empresario Carlos Pereda confirmara anoche con buena entrada sobre el albero de la plaza de toros de La Merced esas dos fechas de los días 2 y 3 de agosto en los que Huelva quiere dar toros.

Vino a dejarlo claro el empresario en cuanto a una valoración del esfuerzo que han hecho por estar los que están en la feria. El esfuerzo de los Perera, Ponce, Aguado, Cayetano y Castella junto al que traen los dos toreros, Andrés Romero y David de Miranda, que esta tierra aporta a la feria.

Ahí estuvieron anoche algunos de ellos aportando presencia en el acto como es el caso de Cayetano, alegato final incluido en torno a la tauromaquia, Miranda, Romero y Aguado aportando desde luego esa imagen tan poco habitual que prestaba la mascarilla a una celebración de ese tipo.

Los carteles definitivos hablan de una tarde donde los toros de Núñez del Cuvillo se convierten en protagonistas frente a una terna en la que destacan dos nombre de triunfadores muy recientes en la pasada feria onubense. Uno, Miguel Ángel Perera, dueño absoluto del triunfo al año pasado tras sus cuatro orejas a la corrida de Torrealta. El otro nombre de ese festejo que supone la apertura de este mini ciclo es el de Pablo Aguado, sin duda uno de los nombres llamativos de cuantos se presentaron anoche por cuanto el debut del sevillano el año pasado supuso entrar de lleno en el corazón de esta feria y afición.Cayetano desenvuelve una nueva presencia en Huelva tras su paso por la feria del 2019 en sustitución de Roca Rey.

Llama la atención la presencia de Ponce en ese cartel del día 3, no porque el valenciano carezca de categoría para hacerlo sino porque no ha sido precisamente un protagonista asiduo en las últimas combinaciones. Junto al valenciano la empresa ha dispuesto toda la artillería onubense de la que disponía. Andrés Romero y David de Miranda eran la teoría supuesta de cualquier cartel que se hiciera realidad y en este ciclo tan corto la habilidad ha jugado a favor de ese festejo mixto, nada habitual en la idea empresarial de la Merced. El encaje no es fácil por cuanto hay que irse a un festejo de ocho toros, seis de Juan Pedro Domecq en lidia ordinaria y dos de San Pelayo para rejones, pero es lo suficiente mente justo como para que David de Miranda y Andrés Romero estén en una feria donde se han justificado de sobra.

Factor importante también los precios que han de regir para que los aficionados puedan asistir al festejo. La horquilla de los mismos va desde los 72 euros de un tendido de sombra hasta los 44 que cuesta un tendido de sol. Y como evidentemente todo pasa por unos requisitos de seguridad para espectadores y profesionales en ese cincuenta por ciento del aforo autorizado el tema terminó siendo otro de los argumentos que de cara a la organización y estancia de los espectadores y profesionales también se explicó de manera detallada por parte de la empresa y lo valoró positivamente en su intervención la Delegada del Gobierno Andaluz Bella Verano quien se congratuló de que el próximo lunes su delegación acoja el plan de contingencia que aporta la empresa para seguridad de los asistentes

Los festejos comenzarán a las ocho de la tarde y en cuanto a a los abonados hacer mención de que van a disponer de una semana para comprar sus localidades hasta el 17 de julio antes de que el resto salga a la venta en taquilla el 20 del mismo mes.

Fue la intervención del alcalde onubense Gabriel Cruz la manera de dar las gracias a toreros y empresa por tirar para adelante esta feria. “Las tradiciones culturales y en este caso los toros merecen el respeto y el apoyo de todos con los derechos que le igualan con cualquier actividad lícita. Es un orgullo que Huelva se signifique con esta valentía que lo hace en torno a la Fiesta”.

Dentro del mismo acto tuvo ocasión la entrega a la Fundación Laberinto en la persona de su presidenta Pilar Pereda de los beneficios que la donación de entradas respecto al fallido festival suspendido por este Covid 19 y que ha dejado en las arcas de la entidad: unos 17.000 euros.