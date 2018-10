Un vertedero a tres plantas de altura de la Plaza de las Monjas

Un auténtico vertedero en pleno centro de la capital onubense. En la cubierta del edificio ubicado en el número 1 de la calle Méndez Núñez, esquina con la Plaza de la Monjas, se acumula la basura. La comunidad de propietarios del bloque de viviendas colindante, el número 3, ha denunciado en el Ayuntamiento y en la Junta de Andalucía, concretamente en las delegaciones territoriales de Salud y Medio Ambiente, la situación de insalubridad que se ven obligados a soportar y que se traduce en un mal olor, que se incrementa con las altas temperaturas reinantes, y en la presencia de bichos y ratas.

La presidenta de la comunidad de vecinos, Oliva Castro, comentó que ha sido a la vuelta de las vacaciones de verano cuando los vecinos notaron "muy malos olores" y descubrieron que el foco de los mismos se encontraba en la cubierta del edificio de al lado, "que está llena de bolsas de basura".

En esta edificación de dos plantas de altura más bajo viven okupas. Los vecinos no entran en las circunstancias personales de los que residen en el edificio. Castro indicó que "una cosa son las personas que habitan en él y otra los problemas de salubridad", ya que "se ven ratas", e incluso hay "un perro amarrado".

Los vecinos piden que se le dé una solución urgente a esta situación, ya que "se puede complicar, puede haber plagas de bichos, ratas...".

Las denuncias se presentaron el pasado 25 de septiembre, han pasado casi dos semanas y todavía "no hemos obtenido respuestas de ningún tipo".

El administrador de fincas del número 3 de Méndez Núñez, Iván Domínguez, señaló que a principios de septiembre, tras reincorporarse después de las vacaciones, recibió las quejas de los vecinos en relación a la acumulación de basura en la cubierta del edificio de al lado. Apuntó que desde cualquier ventana "que te asomes da mal olor".

Manifestó que antes de presentar las denuncias se intentó contactar con el propietario del inmueble "para ver si se podía llegar a una solución", y para ello preguntó en los establecimientos comercial y hostelero que hay en los locales de la planta baja, que están alquilados, pero no obtuvo "datos" del dueño. "El del bar me dijo que hablaría con el propietario". Pasaron los días, "no hubo respuesta y cada vez hay más basura acumulada", por lo que decidió presentar las denuncias.