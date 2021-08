El sector turístico considera "irresponsable" las protestas por el convenio "en pleno mes de agosto"

El sector turístico de la provincia de Huelva señaló que considera "irresponsable" realizar protestas por el convenio de hostelería "en pleno mes de agosto", cuando están "intentando salvar estos tres meses" de trabajo estival, "después de estar cerrados desde el mes de septiembre del año pasado".

El secretario general de Círculo Empresarial de Turismo de Huelva, Rafael Barba, señaló que fue la patronal del sector la que "denunció el convenio e impulsó la negociación de uno nuevo", lo que consideran "una muestra de la voluntad puesta de manifiesto con un hecho obvio de responsabilidad atendiendo a la situación por la que atraviesa el sector desde comienzos de la pandemia".

En este punto, señaló que esta situación es "la escena de un conflicto que han generado los propios sindicatos" porque "ha habido tres reuniones en las que se avanzaron, tras lo cual ellos solicitaron suspender las negociaciones hasta el mes de octubre", un momento que desde la patronal consideraron que "no era el más adecuado", puesto que "era el momento de trabajar e intentar dejar cerrado el convenio antes de verano".

Así las cosas, Barba considera que "no tiene ningún sentido que ahora se planten diciendo que la patronal ha bloqueado el convenio", toda vez que, a su juicio "se ha dado poca opción a la negociación", aseverando que "de pronto se produce el bloqueo de una forma que no conseguimos entender, porque no dio tiempo a negociar ya que no lo plantearon y faltando al principio de buena fe", lo que cree que "puede sentar un precedente muy peligroso que podría entubiar el desarrollo de la negociación colectiva de cara al futuro".

Igualmente, indicó que "siempre están dispuestos a negociar", pero que "no contribuye comenzar la negociación vulnerando un acuerdo alcanzado", así como que "planteen cosas que no se atienen a la realidad y vayan calentando el ambiente", al tiempo que mostraron su deseo de que en los meses de septiembre y octubre se pueda volver "a una cierta normalidad".

"Cuando se tranquilicen y entren en razón, siendo conscientes de que estamos en pandemia y que hay que negociar un acuerdo atendiendo a esas circunstancias, teniendo en cuenta que el año pasado tuvimos unas pérdidas acumuladas de más del 80% de facturación con respecto a 2019 y este año no se sabe si serán del 50%, entonces nos sentaremos y hablaremos desde un punto de vista racional y no con presiones, que solo pueden complicar más las cosas", concluyó.