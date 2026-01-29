Tres jaulas flotantes de piscifactoría aparecen en la playa de Punta Umbría

Tres jaulas flotantes procedentes de una piscifactoría han aparecido este jueves en la playa de Punta Umbría, concretamente a la altura del edificio Altair. Todo apunta a que el fuerte temporal asociado a la borrasca Kristin, que ha afectado de forma significativa a la provincia de Huelva en los últimos días, ha sido el causante del desplazamiento de estas estructuras hasta la costa onubense.

Las jaulas, de grandes dimensiones y habitualmente utilizadas para la cría de peces en mar abierto, han sido localizadas a la altura de la conocida zona puntaumbriense, donde han quedado varadas tras ser arrastradas por el oleaje y las intensas corrientes marítimas. El fuerte viento, unido al estado alterado del mar durante el episodio de temporal, habría ido empujando progresivamente estas instalaciones flotantes hasta hacerlas encallar en la arena.

Salvamento Marítimo ha iniciado las gestiones pertinentes para esclarecer el origen de las jaulas y coordinar su retirada. El organismo se ha puesto en contacto con sus homólogos portugueses, quienes han indicado que las estructuras pertenecen a una piscifactoría del país luso. No obstante, por el momento no se ha concretado la localización exacta de la instalación de la que proceden ni las circunstancias en las que se produjo su desprendimiento.