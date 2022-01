El templete metálico de La Merced de Huelva presenta un avanzado deterioro

El templete del porche de la Facultad de Empresariales de la Universidad de Huelva (UHU) presenta un gran deterioro debido a la falta de conservación y mantenimiento. A la construcción metálica le faltan piezas, además partes de la misma están afectadas por el efecto de la oxidación y los anclajes al suelo se están cediendo.

Desde la Universidad de Huelva, el vicerrector de Infraestructuras, Manuel Maña, ha señalado que se va a proceder a su reparación lo antes posible. Ha indicado que no se había actuado antes en la conservación de la estructura metálica porque el actual equipo de Gobierno de la Onubense desconocía quién tenía la competencia sobre esta construcción. Una vez que han comprobado que le corresponde, la van a arreglar. “Realmente es una intervención muy pequeña. No la hemos hecho antes porque pensábamos que no era nuestro. Aclarado el asunto, contrataremos el arreglo”.

Este elemento singular de la ciudad se encuentra en un entorno protegido. En junio de 2005 Cultura amplió la limitación del Bien de Interés Cultural a los espacios colindantes a la iglesia-convento y a la plaza de La Merced.

Ya en febrero de 2004, la Universidad de Huelva temió por la desaparición de esta estructura metálica debido a las obras de construcción del aparcamiento subterráneo de la Plaza de la Merced. El Ayuntamiento paralizó las obras de remodelación de la plaza y construcción del parking una semana después de iniciarse éstas, ante la denuncia presentada por la UHU por los daños ocasionados por máquinas excavadoras en la verja, del siglo XIX, y en el pavimento del porche de la Facultad de Ciencias Empresariales. Se temía entonces por la seguridad del edificio universitario y de la catedral.

La verja no era lo único que preocupaba a la Universidad de Huelva, también el templete del porche, al no haber realizado previamente la empresa adjudicataria de las obras el desmontaje de los elementos que pudieran correr riesgo durante la actuación urbanística para asegurar su conservación.