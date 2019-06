El sábado arranca el nuevo mandato municipal con la investidura de Cruz

Al Pleno acudirá una amplia representación de las instituciones de Huelva, autoridades civiles y militares y exalcaldes. Se habilitará una pantalla en el patio del Ayuntamiento para que, en el caso de que los asistentes no quepan en el Salón de Plenos, puedan visionar la sesión.

Los ocho concejales del PP, encabezados por Ángel Sánchez tras la retirada del ex alcalde Pedro Rodríguez, optaron por abstenerse, eludiendo así presentar su propio candidato, algo muy gráfico de la tensa situación transitoria en la que se vieron los populares , hijos políticos del periquismo. Tanto IU como la Mesa de la Ría y Participa Huelva se decantaron igualmente por la abstención en la investidura.

Ya en 2015 Cruz tomó el bastón de manos de Enrique Figueroa y fue investido regidor por los once votos que sumó la bancada socialista, frente a los tres que aglutinaron los escaños de Ciudadanos, que fue la otra formación que presentó candidatura a la Alcaldía, en la persona de Ruperto Gallardo.

Lo lógico es que PP (cuatro concejales) Cs (tres) y Adelante Huelva, Mesa de la Ría y Vox (con dos concejales cada uno) se abstengan , habida cuenta de que la mayoría absoluta socialista impide cualquier otra alternativa que no sea un gobierno del puño y la rosa. Así, el PSOE gobernará la capital sin requerir para ello pacto de ningún tipo: ni de gobernabilidad ni de abstención.

Un Consistorio con mayoría absoluta socialista y en el que irrumpe Vox

Diálogo es lo que esperan los cinco grupos de la oposición de un alcalde que revalidará el bastón de bando para gobernar en mayoría. El PP se ha puesto el reto de alcanzar esa estabilidad que no tuvo el grupo municipal en estos cuatro años. Para ello, será fundamental que Pilar Marín consolide su liderazgo y capitanee, ya sea portavoz o no, a un equipo que está dispuesto a demostrar que la mayoría absoluta del PSOE no debe ser en ningún caso un cheque en blanco. El tercer grupo de la oposición, Ciudadanos, está liderado por Néstor Santos y tiene al expopular Guillermo García Longoria como núme ro dos. Está por verse quién asumirá la portavocía en el equipo. Adelante Huelva quiere reforzar la unidad y desarrollar un trabajo organizativo interno, con colectivos y en la calle. Mónica Rossi (IU) y Jesús Amador (Podemos) trabajarán codo con codo desde la única oposición de izquierda del Pleno. Mesa de la Ría, con Rafael Gavilán al frente, ya ha advertido que seguirá llevando al Pleno su discurso de recuperación de la avenida Francisco Montenegro, la puesta en valor de los cabezos de la ciudad o la restauración de las balsas de fosfoyesos. “Lealtad” y “coherencia” serán las premisas del portavoz, que en este mandato contará con un segundo de abordo –Francisco José Romero– gracias a los buenos resultados del 26-M. Vox entrará en el Ayuntamiento con Wenceslao Font. El expopular volverá a sentarse en el Salón de Plenos, ahora acompañado por Rocío Pérez de Ayala como número dos y bajo una marca verde que ha recabado apoyos de castigo al PP y también de quienes han confiado de manera personal en el político onubense tras su marcha del que durante 30 años fue su partido.