La reforma del Muelle de Levante avanza con el respaldo municipal

No por esperado pierde brillo la aprobación definitiva del estudio de detalle del Muelle de Levante, que dará pie ahora a uno de los proyectos urbanísticos más importantes de Huelva en los próximos años. No hubo unanimidad en el trámite pero sí fue compartida la visión de que se trata de una actuación que en buena medida marcará la configuración de la ciudad, con el ansiado y demandado acercamiento a la ría. Pero el teniente de alcalde de Urbanismo, Manuel Gómez, fue ayer más allá: “Ya no se trata de un acercamiento sino de la misma integración de la ciudad en la ría y de la ría en la ciudad. Una gran oportunidad para Huelva, como ha dicho el alcalde en la prensa”.

Esta sesión plenaria de diciembre quedará marcada por el visto bueno a la transformación del espacio portuario principal de la ciudad. También por el tedio de un orden del día interminable, debates a menudo estériles y una duración por encima de las siete horas que es ya la más larga de lo que va de mandato municipal.

En medio de ese largo camino llegó el punto dedicado al Muelle de Levante, esperado, y motivo de celebración, finalmente, sólo entre tres grupos, los que sacaron adelante la propuesta: el equipo de gobierno socialista, el popular y el de Ciudadanos, que coincidía en la apreciación aportada por el alcalde un día antes: “Entendemos que es una oportunidad para la ciudad, muy positiva, en un espacio de gran atractivo”, apuntaba el portavoz naranja, Guillermo García de Longoria.

Aún así, hubo dos votos en contra, de Adelante Huelva y Mesa de la Ría. Y una abstención, de Vox, que no fue defendida previamente. El rechazo se escudó en el último trámite del estudio de detalle, la exposición pública, y más bien en la desestimación de las alegaciones presentadas por distintos colectivos, entre ellos, la formación municipal Mesa de la Ría.

“Votar a favor de la aprobación es votar en contra de nuestras propias alegaciones”, trató de justificar el portavoz de la formación onubense, Rafael Gavilán, que recordó también la postura de su grupo “a favor de que todos los espacios portuarios sean recuperados para la ciudad”.

Jesús Amador, en la misma línea, hablaba del voto en contra al entender que “las alegaciones son correctas”; también que se podía haber planteado de otra forma el proceso para tener más participación, “aunque fuera en el Pleno”.

Pero las propuestas llegadas en exposición pública no han sido incorporadas por los informes que lo desaconsejaban “por cuestiones técnicas”, explicaba Manuel Gómez, “porque planteaban algunas cuestiones que no tienen cabida en este proceso del estudio de detalle”. El deseo manifestado por todos, compartido también por el equipo de gobierno, es que se estudien para el siguiente paso, ya en manos del Puerto de Huelva, en el que se definirá el proyecto que dará contenido a este planteamiento de partida.

Después de un trabajo de más de un año “codo con codo” con el Puerto, ahora hay voluntad de que el nuevo proceso se ponga en marcha cuanto antes “porque éste es un proyecto que afecta a toda la ciudad, incluso la provincia”.

“El acercamiento de Puerto y ciudad es un filón que Huelva debe aprovechar”, dijo la edil popular Pilar Marín, “porque redunda en beneficios para la capital”.